Le groupe Bernard se développe en Savoie avec FCA et dans les Ardennes avec Mercedes et MG Le groupe de distribution automobile Bernard annonce l’acquisition de l'affaire Fiat, Abarth et Fiat Professional de David Gerbier, à Chambéry, ainsi que les concessions Mercedes-Benz et MG Motor de Christian Messmer (CTT), à Charleville-Mézières.

Benoît Landré Par

Voir les photos Le groupe Bernard a repris en juillet la concession Fiat, Abarth et Fiat Professional de David Gerbier à La Ravoire. DR

Le groupe dirigé par Jean-Patrice Bernard a acté en juillet le rachat de la concession Fiat, Abarth et Fiat Professional de Chambéry (La Ravoire), appartenant à David Gerbier. Cette affaire, qui comprend 14 collaborateurs, a commercialisé 200 véhicules neufs en 2022. Le groupe Bernard renforce ainsi sa position avec Stellantis en Savoie, département qu’il couvre avec des implantations à Chambéry (Peugeot, Citroën et DS), La Ravoire (Peugeot), Albertville (Peugeot, Citroën) et Moûtiers (Peugeot). De son côté, David Gerbier se déleste d'un nouveau point de vente automobile.

Deux nouvelles marques pour Bernard à Charleville-Mézières

L’opérateur de l’Ain a également conclu le rachat des concessions Mercedes-Benz et MG Motor de Charleville-Mézières. Celles-ci appartenaient au groupe Cars, Trucks & Trailers (CTT), présidé par Christian Messmer. Ce sont 70 nouveaux collaborateurs qui rejoignent le groupe Bernard. Ce dernier avait repris il y a deux ans les concessions Mercedes-Benz (VP, VUL, VI) du groupe Tenedor dans la Marne et l’Aisne. Il renforce par la même occasion sa présence à Charleville-Mézières, où il commercialise les marques Citroën et DS Automobiles.

Membre du réseau Ford Trucks, le groupe Cars, Trucks & Trailers continue de distribuer les marques Toyota et Hyundai à Charleville-Mézières.

À lire aussi Le groupe Bernard officialise le rachat des sites Mercedes de Tenedor

Le groupe Bernard multiplie les rachats en 2023

Le groupe Bernard est particulièrement actif en 2023 puisqu’il a déjà acquis en janvier deux concessions Citroën et DS, sept établissements Renault Trucks, suivis en avril de quatre affaires Renault en Isère. Il a par ailleurs ouvert en début d’année une concession Fiat, Abarth et Fiat Professional à Epernay.

Implanté en Bourgogne-Franche-Comté, en Auvergne-Rhône-Alpes, dans les Hauts-de-France et le Grand-Est, le groupe Bernard a réalisé un chiffre d’affaires de 1,603 milliard d’euros en 2022 et commercialisé 32 400 voitures neuves, 2 100 camions neufs et 35 400 véhicules d’occasion.