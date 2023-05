Le groupe Bernier va reprendre les concessions Stellantis du groupe Bigot à Orléans Le groupe de distribution automobile Bernier est en passe d’acquérir les concessions Citroën, DS et Opel du groupe Bigot situées à Orléans. Ces affaires représentent un potentiel de près de 1 500 véhicules neufs.

Benoît Landré Par

Voir les photos La concession Citroën d'Olivet (Loiret) va être reprise par le groupe Bernier. DR

Le groupe dirigé par Denis Bernier informe qu’il a signé un protocole d’achat en vue d'acquérir les concessions détenues par le groupe Bigot à Orléans (Loiret). Cette opération concerne les affaires Citroën de Saran et d’Olivet (avec DS) et le point de vente Opel de La Chapelle-Saint-Mesmin. Le groupe dirigé par Philippe Bigot avait repris ce dernier à Emil Frey en janvier 2020.

L’opérateur, qui a démarré ses activités en 1990 à Vendôme, s’apprête donc à quitter le Loiret, mais continue de distribuer les marques Citroën (Blois, Mer, Romorantin, Vendôme), DS (Blois), Peugeot (Mer) et Opel (Blois) dans le Loir-et-Cher, ainsi que Citroën dans l’Eure-et-Loir (Châteaudun).

Près de 1 500 VN et 700 VO

Cette plaque orléanaise distribuant les marques de Stellantis a engrangé un chiffre d’affaires total de 41,5 millions d’euros en 2022. Elle représente un potentiel de 1 486 véhicules neufs, dont 1 067 Citroën, 297 Opel, 122 DS et 700 véhicules d’occasion à particulier. Le groupe Bernier précise que l’activité après-vente génère plus de 10 000 entrées ateliers par an. Ces concessions comptent près de 100 collaborateurs.

Bernier entre dans le réseau DS

Cette prise de contrôle va permettre à l’entreprise familiale de faire son entrée dans le réseau DS et de « renforcer son potentiel de vente des marques Citroën et Opel sur le marché du Loiret ». Originaire d’Orléans, le groupe Bernier est déjà implanté dans le département avec les marques Peugeot (Fleury-les-Aubrais, Olivet, Amilly, Gien et Châteauneuf-sur-Loire), Citroën (Amilly, Pithiviers, Châteauneuf-sur-Loire), Opel (Pithiviers), Toyota (Fleury-les-Aubrais, Olivet, Villemandeur, Pithiviers), Lexus (Olivet), Kia (Fleury-les-Aubrais, Pithiviers), MG Motor (Fleury-les-Aubrais) et Suzuki (Villemandeur).

L’entité dirigée par Denis Bernier, qui est également implantée dans le Loir-et-Cher, l’Eure-et-Loir, l’Eure et en Île-de-France, distribue dix marques automobiles via 49 points de vente. En 2022, le groupe Bernier a enregistré un chiffre d’affaires de 516 M€ et commercialisé 12 150 véhicules neufs et 6 600 occasions à particulier.