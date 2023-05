Le groupe Bymycar ouvre à Paris un second showroom pour la marque chinoise BYD Premier et unique distributeur de la marque chinoise BYD en France à ce jour, le groupe de distribution automobile Bymycar (Cosmobilis) a ouvert le 15 avril 2023 les portes de son second showroom à Paris.

Benoît Landré Par

Voir les photos Le groupe Bymycar distribue la marque BYD avec deux showrooms situés à Paris (celui du 12e en photo). Cosmobilis

Depuis le mois d’octobre 2022, la marque chinoise BYD est représentée à Paris par un premier écrin situé rue de Rivoli, exploité par Bymyar. Le groupe de distribution automobile et sa maison mère Cosmobilis ont doublé la mise dans la capitale avec l’ouverture, le 15 avril 2023, d’un showroom implanté dans le 12e arrondissement (60, boulevard de Reuilly). Dédié à la vente et à l’après-vente, celui-ci met l’accent sur « l'accueil et l'expérience client unique offerte dans le cadre de chaque interaction ». L'entité dirigée par Jean-Louis Mosca et Carlos Gomes avait officialisé son engagement avec le constructeur chinois à l’occasion de la dernière édition du Mondial de l’automobile de Paris, en octobre dernier.

Toujours pas d'immatriculations BYD en France

Si BYD a engagé des discussions avec d’autres opérateurs en France au cours des derniers mois, seul le groupe Bymycar, à Paris, commercialise ses voitures à ce jour. Le constructeur chinois a accéléré son déploiement en Europe en 2022 avec le lancement de ses modèles électriques Atto 3, Han et Tan, qui seront suivis dans les prochains mois de la berline sportive Seal et de la compacte Dolphin.

Media Image Image Ouvert depuis le 15 avril 2023, le second showroom BYD se situe au 60, boulevard de Reuilly à Paris (12e). Cosmobilis

À fin avril 2023, aucune immatriculation de voiture neuve BYD n’avait encore été enregistrée en France, selon les données NGC-Data®. En Europe, la marque chinoise a livré 1 186 unités de son SUV Atto 3, ainsi que 162 Han et 60 Tang au cumul des quatre premiers mois de l'année (données Jato).