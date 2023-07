Le groupe Cassard cible les concessions Volkswagen de la société Automobiles Michel L’entité dirigée par Alain Cassard s’est positionnée pour acquérir les concessions Volkswagen de Colmar (avec Audi) et Sélestat ainsi que le site réparateur agréé de Saint-Dié-des-Vosges exploités par la société Automobiles Michel. Le groupe étendrait ainsi sa présence dans deux nouveaux départements.

Benoît Landré Par

Voir les photos La concession Volkswagen de Colmar devrait être rachetée par le groupe Cassard. DR

Le site de l’Autorité de la concurrence rapporte que la SAS A.C. Invest a notifié son projet de prendre le contrôle d’une partie des sociétés qui composent le groupe Michel par l’acquisition de l’intégralité des actions des sociétés Garage Michel, Garage Dittel ainsi que des parts sociales des entités Automobiles Michel et Technauto. Cette opération concerne la reprise par le groupe Cassard des concessions Volkswagen et Audi de Colmar (Haut-Rhin), du point de vente Volkswagen de Sélestat (Bas-Rhin) et du site réparateur agréé de Saint-Dié-des-Vosges (Vosges). Ces implantations sont exploitées par la société Automobiles Michel, dirigée par Stanislas Lauer.

Le deuxième développement en 2023

Distributeur des marques du groupe Volkswagen dans l’est de la France (Doubs, Haute-Marne, Haute-Saône, Haut-Rhin et Territoire de Belfort), le groupe Cassard est sur le point de s’étendre avec le constructeur allemand dans deux nouveaux départements : le Bas-Rhin et les Vosges.

En 2022, l’opérateur, dont le siège est implanté à Besançon (Doubs), a engrangé un chiffre d’affaires de 200 millions d’euros et commercialisé 3 451 véhicules neufs et 5 403 occasions. Ce dernier s'est développé dans le secteur du poids lourd en début d'année avec la reprise des établissements MAN de Miserey-Salines (Doubs), de Dijon (Côte-d'Or) et le point service MCB 39 de Courlaoux (Jura).