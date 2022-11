Le groupe Chabot reprend deux concessions Mercedes-Benz en Belgique Présent en Belgique avec sept concessions Mercedes-Benz (Saga), le groupe de distribution dirigé par Ronan Chabot annonce la reprise des affaires de Waterloo et Drogenbos. Avec ces deux nouvelles implantations, le potentiel de Saga Mercedes-Benz en Belgique s'élève à 5 500 VN.

Par Benoît Landré

Voir les photos Le groupe RCM (Chabot) a finalisé le 28 mars le rachat des filiales Mercedes-Benz de Waterloo et Drogenbos, en Belgique

Trois ans après avoir entamé son expansion en Belgique, en prenant le contrôle du groupe Piret, le groupe dirigé par Ronan Chabot continue de se renforcer dans le pays avec la reprise des établissements Mercedes-Benz de Drogenbos et Waterloo. Ces sites appartenaient à la filiale Mercedes-Benz Own Retail Belgium. En juin dernier, le journal allemand Handelsblatt avait informé que le constructeur allemand souhaitait céder à des distributeurs indépendants ou à des investisseurs ses filiales situées en Belgique, au Luxembourg, en Espagne et en Grande-Bretagne, soit 25 points de vente.



À LIRE. Distribution auto. Mercedes se sépare de 25 points de vente en Europe

Neuf concessions Mercedes-Benz en Belgique pour RCM

La signature de l’accord entre les deux parties est intervenue le lundi 28 mars 2022. Cette opération porte à neuf le nombre de concessions Mercedes-Benz (dont huit pour la vente de voitures neuves) détenues par le groupe RCM en Belgique (Saint-Ghislain, Mons, Tournai, Nivelles, La Louvière, Charleroi, Drogenbos, Waterloo, Amel). L’opérateur vendéen annonce un potentiel de 5 500 véhicules neufs et 2 200 occasions dans le pays. Saga Mercedes-Benz est également distributeur de véhicules utilitaires en Wallonie et a entamé le développement des activités véhicules industriels. En janvier 2022, le groupe a en effet acté la reprise de l’établissement Truck Center Jost situé à Amel (potentiel de 200 camions et 70 utilitaires). Et un nouveau Truck Center est annoncé en Belgique, à Charleroi, en 2022-2023.



En France, avec l'acquisition en 2021du groupe Grand Garage de l’Essonne (GGE), RCM se positionne comme le plus important distributeur Mercedes-Benz. L’entité dirigée par Ronan Chabot fait également partie des dix plus gros distributeurs automobiles dans l’Hexagone, avec un chiffre d’affaires de 1,35 milliard d’euros en 2021 via les marques Mercedes-Benz (VP, VUL, VI), Toyota-Lexus et Porsche.

Étiquettes