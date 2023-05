Le groupe Chopard cible l’affaire Citroën de la famille Tracol à Montélimar Le groupe de distribution automobile Chopard s’est positionné pour acquérir la concession Citroën et le DS Salon de Montélimar (Drôme) détenus par Willy Tracol. L’entité dirigée par Erik Chopard est implantée dans la ville avec la marque Peugeot.

Benoît Landré Par

Voir les photos Le groupe Chopard est en passe de reprendre la concession Citroën de Montélimar. DR

Selon le site de l’Autorité de la concurrence, les sociétés Financière TG et ECL (Chopard) se sont rapprochées dans l’optique du rachat par cette dernière de la société Provence Automobiles. Celle-ci commercialise les marques Citroën et DS à Montélimar. En 2021, cette affaire avait engrangé un chiffre d’affaires de 18,1 millions d’euros. « Cette opération constitue une opportunité pour le groupe Chopard de confirmer sa position de distributeur des marques Citroën et DS sur le secteur de la Drôme », indique l’Autorité de la concurrence.

Chopard ne reprend que le site Citroën-DS de Montélimar

Dans les faits, le groupe dirigé par Erik Chopard exploite dans le département la concession Peugeot de Montélimar, ainsi que le point de vente de la marque de motos Indian Motorcycle à Valence. La famille Tracol, qui a démarré ses activités à Valence en 1992 avec la reprise de la société Minodier Automobiles, s’était développée avec la marque aux chevrons à Montélimar en 2008.

Trois groupes pour les marques de Stellantis à Valence

Cette opération ne comprend pas les affaires Citroën exploitées par Willy Tracol à Valence (avec DS) et à Valréas. Dans la première ville, Peugeot est distribué par le groupe Emil Frey ; Opel et les marques ex-FCA (depuis février 2022) le sont par Michel Maggi. Dans la seconde, c’est le garage Besson qui représente le panneau de la marque au lion.