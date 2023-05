Le groupe Chopard va reprendre trois sites à Gemy Automobiles dans le Var Les groupes Chopard et Gemy sont entrés en négociation exclusive en vue d’aboutir à l’acquisition par le premier des concessions Peugeot de Fréjus et de Draguignan. Les deux opérateurs vont se partager la distribution des marques de Stellantis dans le Var.

Deux des plus gros groupes de distribution automobile en France, Chopard et Gemy, ont entamé des négociations portant sur le rachat par le premier de trois implantations dans le Var. L’opération concerne les concessions Peugeot de Fréjus et de Draguignan, situées dans l’est du département, ainsi que les actifs de la plateforme logistique Logipar du Luc-en-Provence.

Ces établissements représentent près de 150 emplois, un volume de 2 500 VN et VO et plus de 2 000 lignes de commande de pièces de rechange livrées par jour. « Consulté le 31 mars, le comité social et économique (CSE) de ces établissements a accueilli favorablement l’information ainsi que le projet de reprise », informent les deux opérateurs dans un communiqué.

Gemy attiré par l'Ouest

Principalement implanté dans l’ouest de la France, le groupe dirigé par Pierre-Elie Gerard, dont le siège est basé à Laval, avait constitué cette seconde plaque géographique en 2005 avec la reprise des affaires Peugeot de Fréjus, Cogolin, La Seyne-sur-Mer, Toulon et Hyères (Draguignan s’est ajoutée en 2006). Le centre de distribution de pièces de rechange automobile Logipar est opérationnel depuis 2017.

Gemy, qui avait repris en 2018 les affaires Citroën de La Valette-du-Var (avec DS) et de Hyères, informe qu’il va désormais concentrer ses activités dans l’ouest du Var avec les marques Peugeot, Citroën et DS. « Notre pôle Sud compte désormais plus de 210 collaborateurs et représente un chiffre d’affaires d’environ 200 millions d’euros (2022) », informe Pierre-Elie Gerard, président-directeur général de Gemy Automobiles. Et de préciser : « Poursuivant nos investissements dans le Sud, nous cherchons activement à implanter dans la région un centre de reconditionnement de véhicules d’occasion sur le modèle d’Autoprepar Ouest. Un projet de regroupement de marques sur notre site de Toulon et d’autres opportunités de croissance sont également à l’étude. »

Carton plein pour le groupe Chopard dans le Var

A l’issue de ce projet d’acquisition, le groupe Chopard rassemblera les marques Peugeot, Citroën, DS, Opel, Fiat et Abarth dans l’est du Var. Ce dernier est présent sur ce territoire avec les marques de Stellantis depuis 2021, et le rachat des concessions de Bacchi-Bouteille. L’entité dirigée par Erik Chopard avait repris en février 2022 le panneau Opel à la famille Delieuvin. « Ce projet d’intégration des sites de Peugeot Fréjus et Draguignan couplé avec la reprise de la plateforme Distrigo Logipar s’inscrit parfaitement dans notre stratégie sur notre périmètre géographique. Il donne tout son sens à notre croissance en renforçant nos positions territoriales existantes avec les marques de Stellantis », commente Erik Chopard, PDG du groupe éponyme.

Une cession effective en juillet 2023

Cette opération, qui s’inscrit dans la stratégie de réorganisation des réseaux Stellantis et d’optimisation de la distribution sous la responsabilité d’un même opérateur, sera notifiée prochainement auprès de l’Autorité de la concurrence. La cession de ces sites sera effective au plus tard le 1 er juillet 2023.