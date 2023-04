Le groupe Dubreuil va ouvrir en Charente-Maritime un 3e centre de préparation automobile Le groupe de distribution automobile Dubreuil, qui vient de concrétiser le rachat des concessions Citroën, DS et Peugeot du groupe Michel, va ouvrir en juillet 2023 un troisième centre pour la préparation des voitures neuves et d’occasion. Celui-ci sera implanté à Saint-Porchaire, en Charente-Maritime.

Benoît Landré Par

Voir les photos Le groupe Dubreuil va ouvrir dans la commune de Saint-Porchaire, en Charente-Maritime, un troisième centre pour la préparation des véhicules (le site du Mans en photo). Dubreuil

En complément de ses centres de préparation des Essarts (Vendée) et du Mans (Sarthe), le groupe Dubreuil va ouvrir en juillet prochain un troisième site industriel en France. Il sera implanté dans la commune de Saint-Porchaire (Charente-Maritime), au nord-ouest de Saintes. Ce centre dédié à la préparation des voitures neuves et au reconditionnement des voitures d’occasion sera principalement alimenté par les concessions reprises au groupe Michel.

Une nouvelle plaque de 3 000 VN

En effet, l’opérateur familial, dont le siège est basé en Vendée, a acté en avril 2023 l’acquisition des affaires Citroën de La Rochelle (avec DS), Royan (DS), Saintes, Rochefort, Bourganeuf, Saint-Jean-d’Angély, Châteauroux, Guéret, ainsi que le point de vente Peugeot de Guéret. Avec cette nouvelle plaque, qui pèse un volume de 3 000 véhicules neufs par an et un chiffre d'affaires de 145 millions d'euros, le groupe Dubreuil a ainsi renforcé sa position en Charente-Maritime et étendu son rayonnement dans l’Indre et la Creuse.

Dubreuil recrute pour son centre de préparation

Le centre de préparation de Saint-Porchaire sera construit sur le modèle de ceux des Essarts et du Mans, qui expertisent chacun plus de 600 voitures d’occasion par mois en moyenne. L’activité du site reposera principalement sur les volumes issus des concessions du groupe familial (Clara, Claro et Claris). Sur le site groupedubreuil.com, de nombreux postes sont à pourvoir (peintre, mécanicien, expert VO, carrossier, magasinier…) au sein de la nouvelle structure industrielle.