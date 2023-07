Le groupe Faurie lance sa marque dédiée à la mobilité urbaine Faurie City Le groupe de distribution automobile Faurie déploie sa nouvelle marque baptisée Faurie City afin de proposer des solutions de mobilité urbaine (voiturettes électriques, trottinettes électriques, vélos électriques) et ainsi offrir une alternative aux véhicules traditionnels.

Benoît Landré Par

Voir les photos La marque Faurie City propose plusieurs solutions de mobilité douce. Faurie

Implanté en Nouvelle-Aquitaine, en Occitanie et en Auvergne-Rhône-Alpes, le groupe Faurie a décidé de répondre aux nouvelles mobilités des Français en déployant sa marque Faurie City. Cette nouvelle entité vient s’ajouter aux branches automobiles et camions.

L’opérateur multimarque entend ainsi offrir une alternative aux véhicules traditionnels en proposant plusieurs solutions de mobilité urbaine : voiturettes, trottinettes, vélos ou scooters électriques. « Cette solution de mobilité dite douce s’inscrit totalement dans les nouvelles normes environnementales et le développement des zones à faibles émissions (ZFE) au sein desquelles, d’ici à 2025, seuls les véhicules répondant aux normes Euro 5 et 6 et porteurs d’une vignette Crit’Air 1, 2 ou verte pourront être autorisés à circuler », soulève le groupe dirigé par Marc Faurie. L'opérateur s'ajoute ainsi à la liste de plus en plus longue des groupes de distribution automobile qui proposent des offres de mobilité douce (Jean Lain, Amplitude, Dugardin, ABVV, Chopard, Gemy…).

Des corners dédiés au sein de concessions

L’opérateur commercialise les produits de plusieurs partenaires : Arcade Cycles, Reine Bike pour les vélos électriques, Oxygo pour les scooters et Quickwheel, Minimotors, E-Twow et Vsett pour les trottinettes. L’ensemble de ces solutions est actuellement proposé au sein de corners situés dans les concessions Renault du groupe à Brive, Périgueux, Poitiers, Limoges et Châteauroux. Par ailleurs, le groupe Faurie distribue la marque de vélos-cargos Kleuster (dont Jean Lain est actionnaire) au sein de ses établissements Renault Trucks.

En plus de ces produits de mobilité urbaine, Faurie City propose des solutions de recharge pour véhicules électriques à destination des particuliers, des professionnels et des entreprises.