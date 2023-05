Le groupe GEA négocie avec Car Avenue le rachat de concessions Citroën, DS et Opel Les groupes Grand Est Automobiles et Car Avenue ont engagé des discussions portant sur le rachat par le premier de vingt concessions Citroën, DS et Opel en Alsace. Ces affaires représentent un volume de près de 9 000 véhicules neufs et un chiffre d’affaires de 250 millions d’euros.

Le groupe Grand Est Automobiles va reprendre les concessions Citroën, DS et Opel de Car Avenue en Alsace (Sélestat en photo).

Après les groupes Chopard et Gemy dans le département du Var, ce sont deux autres opérateurs du top 100 qui sont entrés en négociation exclusive pour la cession et le rachat de concessions des marques de Stellantis. En Alsace, le groupe Grand Est Automobiles (GEA), dirigé par Franck Viallet, est ainsi en passe de concrétiser la reprise des concessions Citroën, DS et Opel détenues par Car Avenue dans les villes de Saverne, Haguenau, Strasbourg-Meinau, Sélestat, Colmar et Illzach. L’opération englobe également les affaires Citroën et DS de Hœnheim et Saint-Louis, ainsi que le point de vente Opel de Rosheim.

Un rachat qui pèse 250 M€

Au total, ce sont 20 implantations qui vont rejoindre le groupe Grand Est Automobiles. Cet ensemble emploie 380 collaborateurs et représente un volume de près de 9 000 véhicules neufs pour un chiffre d’affaires de 250 millions d’euros. Ce projet devrait se concrétiser le 30 juin 2023, sous réserve de l’autorisation de l’Autorité de la concurrence.

« Cette opération répond à notre stratégie d’être toujours plus forts et indépendants sur nos marques et dans nos secteurs géographiques. Elle n’a que pour seul intérêt de pérenniser nos activités et d’optimiser nos affaires dans un contexte automobile en pleine mutation. Par cette opération nous choisissons la voie des synergies pour relever les défis qui sont devant nous, dont celui des nouveaux contrats Stellantis » soulignent dans un communiqué commun Stéphane Bailly, président de Car Avenue, et Franck Viallet, président du groupe GEA.

Le dernier mot pour le distributeur Peugeot

Grand Est Automobiles est déjà implanté dans chacune de ces villes avec Peugeot. Le groupe dirigé par Franck Viallet va ainsi se renforcer dans les réseaux des marques Citroën et Opel. Il commercialise la première à Gundershoffen, Obernai et Altkirch puis la seconde dans la seule commune d’Altkirch, à la suite du rachat de la concession de Patrick Wolfer en janvier 2019.

Car Avenue reste présent en Alsace

Le groupe Car Avenue, qui avait surtout multiplié les acquisitions au cours des dernières années, va donc être amputé de l’ensemble de ses concessions Stellantis situées en Alsace. L’entité dirigée par Stéphane Bailly reste implantée dans les départements du Bas-Rhin et/ou du Haut-Rhin avec les marques du groupe Volkswagen, Hyundai, Kia, Maserati et MG Motor. L'opérateur continue également de représenter les panneaux Citroën, DS et Opel en Moselle, en Meurthe-et-Moselle, dans les Vosges et au Luxembourg.

Pour rappel, les groupes GEA et Car Avenue sont partenaires depuis 2017 dans l'exploitation de la plate-forme de pièces Distrigo d'Obernai (avec la filiale Stellantis &You et Nedey).