Le groupe Geely devient le troisième actionnaire d’Aston Martin Lagonda Geely vient à la rescousse d'Aston Martin. Le groupe chinois, qui possède notamment Volvo et Lotus, s’est engagé à investir 234 millions de livres dans le constructeur britannique en difficulté. Il devient ainsi le troisième actionnaire avec 17 % du capital.

Par Robin Schmidt

Voir les photos Avec un nouvel investissement de 234 millions de livres, le groupe chinois Geely porte sa participation dans Aston Martin Lagonda de 7,6 % à 17 %. DR

Après avoir frôlé la faillite en 2020 et essuyé une perte de 73,8 millions de livres au premier trimestre 2023, le constructeur Aston Martin se donne de l’air en signant un partenariat avec le groupe chinois Geely. La maison mère de Volvo Cars, Lotus et Polestar, qui possède aussi des parts dans Lynk & Co et Mercedes-Benz, annonce en effet un nouvel investissement de 234 millions de livres (environ 269 millions d'euros) au sein d’Aston Martin Lagonda, qui lui permet de détenir 17 % du capital. Geely devient donc le troisième actionnaire principal, derrière le consortium Yew Tree mené par Lawrence Stroll ( 21 %) et le fonds saoudien Public Investment Fund (18 %).

« Cette annonce est une nouvelle étape importante vers la réalisation de notre ambition pour Aston Martin. Geely Holding, qui est initialement devenu actionnaire l'année dernière, voit un énorme potentiel pour la croissance et le succès à long terme d'Aston Martin. Il nous offre une compréhension approfondie du marché clé que représente la Chine, ainsi que la possibilité d'accéder à sa gamme de technologies et de composants » a déclaré Lawrence Stroll, président exécutif du conseil d'administration d’Aston Martin.

Un partenariat à long terme avec Geely

En octobre 2022, le chinois Geely s’était déjà offert 7,6 % du capital d'Aston Martin Lagonda à prix cassé, alors que l’action du constructeur britannique de voitures de luxe était tombée sous la barre des 105 pences. L'action de la société a en effet fortement dégringolé ces cinq dernières années, avant de nettement remonter la pente au début de l'année 2023 (+ 72 %). Le groupe Geely a acquis pour 335 pences par titre, bien au-delà du cours actuel, environ 42 millions d'actions existantes, tout en injectant 95 millions de livres en numéraire pour acheter 28 millions de nouvelles actions au même prix. « Notre décision d'augmenter notre part dans Aston Martin reflète notre confiance dans les perspectives de croissance de l'entreprise, ses technologies et son équipe de direction » a souligné Eric Li, président du conseil d’administration de Geely.

« Geely partage notre vision d'Aston Martin et veut être un actionnaire plus important. Cette transaction permet la création d'un partenariat à long terme avec Geely, une relation qui, je pense, apportera une valeur très significative à tous nos actionnaires au fil du temps », a pour sa part commenté Lawrence Stroll. Dans un communiqué, le constructeur britannique a précisé que ce partenariat allait « donner à Geely le droit de nommer un administrateur non exécutif au conseil d'administration d'Aston Martin ». Le groupe automobile chinois s'est également engagé à ne pas monter à plus de 22 % du capital d'ici au 1er août 2024, à moins que Geely ne fasse une offre soutenue par le conseil d'administration ou qu’une offre publique d'achat ne soit lancée sur Aston Martin par une entreprise tierce.