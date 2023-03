Le groupe GGP va racheter la plaque Renault Retail Group de l'Hérault Mises en vente par le groupe Renault en février 2020, les filiales RRG de Montpellier devraient enfin trouver preneur. Le groupe Grand Garage du Pas-de-Calais (GGP) est en bonne position pour racheter les trois concessions.

Depuis l’annonce de la cession de plusieurs établissements par Renault en février 2020, la plaque Renault Retail Group de l’Hérault était la seule dont le nom du potentiel acquéreur n’avait pas encore officiellement filtré. Alors que les filiales de Toulouse sont en passe d’être rachetées par Eden Auto, l’Autorité de la concurrence rapporte que le groupe Grand Garage du Pas-de-Calais (GGP) a notifié son intention d’acquérir les concessions RRG (Renault et Dacia) de Montpellier (deux sites) et de Lunel. L’ensemble des sites mis en vente par le groupe Renault devraient donc avoir trouvé preneur en cette fin d’année 2021. Le choix de GGP est tout sauf une surprise sachant que ce dernier s’était porté acquéreur des filiales RRG de Nîmes (fin 2020) et d'Avignon (2018).



Encore des filiales RRG pour GGP

L’entité dirigée par Jean-Marie Zodo et Michel Cordier a également acté début octobre le rachat de la plaque RRG de la région lilloise, composée des concessions de Fâches-Thumesnil, La Madeleine, Roubaix, Villeneuve-d’Ascq, Dechy, Valenciennes, Denain, Saint-Amand-les-Eaux, Petite-Forêt et Maubeuge. Réparti sur deux plaques géographiques, GGP Automobiles distribue les marques Renault et Dacia dans les départements du Nord, du Pas-de-Calais, du Vaucluse et du Gard.

Classé en 46e position de notre classement des 100 plus gros distributeurs automobiles en France, l’opérateur a réalisé un chiffre d’affaires de 297 millions d’euros en 2020 et commercialisé 8 700 véhicules neufs et 5 100 occasions à des particuliers. GGP était positionné à la 9e place des plus gros distributeurs Renault-Dacia en France lors de l’exercice passé.



