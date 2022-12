Le groupe Grim envisage de racheter deux concessions auto BMW Distributeur BMW et Mini dans l'Hérault et la Drôme, le groupe Grim s'est positionné pour racheter les concessions automobiles des deux marques à Albi et Onet-le-Château, ainsi que le site BMW Motorrad d'Albi. Tous sont détenus par Jean-François Escat.

Le réseau BMW devrait perdre l'un de ses représentants historiques. En effet, l’Autorité de la concurrence mentionne que le groupe Grim envisage de prendre le contrôle exclusif des sociétés Euro Service Auto et Motoplus. L’opération concerne l’acquisition des concessions BMW et Mini d’Albi (Tarn) et Onet-le-Château (Aveyron), qui sont dirigées par Jean-François Escat. L’entreprise familiale distribue les marques du groupe BMW depuis plus de trente ans. Le groupe Grim va profiter de ce développement pour faire son entrée dans l’univers du deux-roues avec la reprise de la concession BMW Motorrad d’Albi. Les affaires du groupe Escat ont représenté un chiffre d’affaires proche des 30 millions d’euros en 2020.

Le groupe Grim s'étend dans le Tarn

Concessionnaire BMW, Mini, Ford, Jaguar, Land Rover et Volvo, le groupe Grim va prendre position dans un nouveau département, le Tarn, et se renforcer à Onet-le-Château, où il représente déjà le panneau Ford (il est aussi réparateur agréé Jaguar et Land Rover).



Positionnée à la 51e place de notre classement des 100 groupes, l’entité dirigée par Marc Grégoire et Sébastien Imbert a enregistré un chiffre d’affaires de 281 millions d’euros en 2020. La société a commercialisé 6 104 véhicules neufs et 5 831 occasions.

