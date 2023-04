Le groupe Gueudet a repris le distributeur de pièces Delestrez Le groupe dirigé par Cyril Gueudet a racheté les établissements Delestrez, une société spécialisée dans la distribution de pièces de rechange en Picardie.

Spécialisé dans la vente de voitures, de camions (Renault Trucks), de machines agricoles (Claas) ou encore la location sous l’enseigne Hertz, le groupe familial ajoute une nouvelle corde à son arc avec le rachat des établissements Delestrez. L’information a été rapportée par nos confrères du journal Zepros. La société dirigée par Philippe Peter, qui adhère au groupement Groupauto, opère sur le marché de la distribution de pièces de rechange via cinq magasins situés à Amiens, Abbeville (80), Beauvais, Compiègne et Saint-Maximin (60). En 2018, elle a représenté un chiffre d’affaires de 19,2 millions d’euros.



L’an passé, le groupe dirigé par Cyril Gueudet a affiché un chiffre d’affaires de 2 milliards d’euros et commercialisé 53 000 VN et 47 000 VO.



Il n’est pas le premier à prendre position sur le secteur de la pièce de rechange. En 2016, PGA Motors (devenu Emil Frey) avait pris beaucoup de monde de court en rachetant l'acteur auvergnat Flauraud. Les groupes Dubreuil (Autos Pièces Atlantique ; Autodistribution), Cobredia (Armor Pièces Auto et Libr'Auto, Précisium) ou encore Mary (API) opèrent également sur ce marché.

