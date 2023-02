Le groupe Kroely inaugure sa concession Mercedes aux normes MAR2020 L'opérateur alsacien a inauguré le jeudi 16 mai 2019 sa concession Mercedes-Benz et Smart de Mulhouse, qui répond aux nouvelles normes du constructeur allemand, baptisées MAR2020.

Benoît Landré Par

Voir les photos Après Mulhouse, le groupe Kroely va ouvrir à Metz dans les prochaines semaines une concession aux normes MAR2020

A l'étroit dans son ancienne concession Mercedes-Benz et Smart de Mulhouse, devenue également vétuste, le groupe Kroely avait entrepris depuis au moins trois ans de déménager à Sausheim, où se concentrent l'essentiel des marques premium. Le chantier a débuté comme prévu sur le terrain qui fait face aux concessions du groupe Passion Automobiles (Audi, Porsche et Lamborghini), le long de la D38 (au Nord-est de Mulhouse), emplacement stratégique qui va contribuer à accroître la visibilité de la marque à l’étoile. En revanche, les travaux, qui ont débuté en septembre 2017, ont quelque peu dévié des projets et des plans initiaux, et ce afin de coller aux nouveaux standards architecturaux déterminés entre temps par le groupe allemand pour la représentation de la marque dans le monde, répondant au nom de MAR2020*. « Nous avons reçu au fur et à mesure le cahier des charges du constructeur avec la nouvelle charte », indique Nicolas Kuntz, directeur de la concession. Ce changement imprévu a occasionné quelques mois de retard et redessiné les contours du showroom.





600 000 euros pour MAR2020

Un Star Assistant en guise de maître d’hôtel