Le groupe Lempereur va se renforcer avec Opel, Nissan, Hyundai et Seat Le groupe de distribution automobile Lempereur est en passe de reprendre les concessions de la famille Lemoine qui distribuent les marques Hyundai, Nissan, Opel, Seat et Cupra à Saint-Omer (Pas-de-Calais).

Par Benoît Landré

La concession Opel, Seat et Cupra de la société Lemoine à Longuenesse, près de Saint-Omer

Selon nos confrères de La Voix du Nord, le groupe Lempereur va reprendre la distribution des marques Hyundai, Nissan, Opel, Seat et Cupra dans la commune de Saint-Omer (Longuenesse précisément). Ces marques sont exploitées par la famille Lemoine et distribuées dans deux points de vente. L’information nous a été confirmée par Jean-Paul Lempereur, dirigeant du groupe éponyme, qui attend encore le feu vert de l'Autorité de la concurrence. La reprise devrait être effective au 1er janvier 2022. Il est à noter que le panneau Kia, représenté également par la société Lemoine à Saint-Omer (aux côtés d’Opel, Seat et Cupra), ne fait pas partie de la transaction. Le groupe Lempereur, qui ne distribue pas la marque coréenne (contrairement aux cinq autres), devrait remplacer le panneau Kia par celui de MG et Mazda.



Extension du territoire vers le nord

Implanté autour des villes de Lens, Douai, Béthune et Arras, l’opérateur familial va ainsi étendre sa couverture géographique en s’implantant plus au nord au sein du département du Pas-de-Calais. Il va par la même occasion se renforcer dans les réseaux Seat et Cupra, dans lesquels il est entré en 2021 avec l’ouverture de la concession de Liévin.



Le groupe multimarque a engrangé un chiffre d’affaires de 248 millions d’euros en 2020 et commercialisé 4 868 véhicules neufs et 7 110 occasions. Il est positionné à la 59e place de notre top 100 des distributeurs en France.



