Le groupe Mary se développe avec Citroën dans l'Oise Le groupe de distribution automobile Mary continue de se renforcer dans les réseaux des marques du groupe Stellantis. Il va acter le 1er avril 2022 le rachat du garage G. Wargnier et Fils, concessionnaire historique Citroën à Noyon (Oise).

Benoît Landré Par

Voir les photos Le groupe Mary distribue désormais Citroën et Peugeot dans la ville de Noyon (Oise)

Un mois après l'acquisition de la concession Opel de Bernay (Eure), le groupe dirigé par François Mary va finaliser la reprise du garage G. Wargnier et Fils. Ce distributeur automobile historique représente le panneau Citroën à Noyon, dans l’Oise. Fondée en 1936, la société familiale est dirigée par Laurent Wargnier, petit-fils du fondateur Georges Wargnier. Elle commercialise 250 voitures neuves pour un chiffre d’affaires d’environ 8 millions d’euros (8,4 M€ en 2019). Selon Le Courrier picard, le déménagement repoussé de la concession au sein d’une zone commerciale située au sud de la ville aurait précipité la cession de l’affaire. Le garage G. Wargnier et Fils avait été victime d’un incendie important en 2016. Le groupe Mary, qui distribue Peugeot à Noyon, devrait ainsi regrouper les deux marques au sein d’un même site dans les prochaines semaines.



Avec cette acquisition, l’opérateur normand compte désormais douze points de vente aux couleurs de la marque aux chevrons (le troisième dans les Hauts-de-France). Dans le département de l’Oise, il est également distributeur Hyundai (Compiègne). En 2020, il avait commercialisé un peu plus de 3 500 Citroën (VP et VUL).

Tags