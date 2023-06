Le groupe Maurin se renforce en Espagne avec les marques Nissan et Ford Implanté en Espagne depuis le rachat des affaires Rmotion en 2022, le groupe de distribution automobile Maurin s’est renforcé dans les environs de Barcelone avec la reprise de concessions Nissan et Ford.

Benoît Landré Par

Voir les photos La concession Nissan de Mataró, au nord de Barcelone, a été reprise en janvier 2023 par le groupe Maurin. DR

Le groupe Maurin a acté en janvier 2023 la reprise des points de vente Nissan implantés dans les villes de Mataró et de Blanes, au nord de Barcelone. Appartenant à la société Maresmóvil, elles représentent un volume de 400 véhicules neufs et un chiffre d’affaires de 11 millions d’euros.

La ville de Blanes se situe à environ une heure et demie de route de Perpignan, où le groupe Maurin distribue la marque nippone. En 2022, il était le plus important distributeur Nissan de France, avec un volume de 3 697 véhicules neufs commercialisés.

Maurin se renforce avec Ford à Barcelone

En avril 2023, l’opérateur a conclu le rachat de deux concessions Ford situées au sud de Barcelone, exploitées par la société Auto 2000. Celles-ci pèsent un volume de 1 200 véhicules neufs pour un chiffre d’affaires de 36 millions d’euros. Un an seulement après son arrivée sur le marché espagnol, le groupe Maurin a donc conforté sa position autour de Barcelone avec ses deux principales marques, Ford et Nissan.

En 2022, il s’était porté acquéreur du groupe Rmotion, distributeur des marques Ford, Nissan, Mazda, Suzuki, Honda et Isuzu à Barcelone et Madrid. Celui-ci représentait un volume de 6 500 VN et un chiffre d’affaires d’environ 200 millions d’euros en 2021.

Les implantations du groupe Maurin en Espagne

Ford : Barcelone, Molins dei Rei, Sant Boi de Llobregat, Viladecans, Madrid Alcobendas, Madrid Majahonda

Nissan : Barcelone, Molins dei Rei, Mataro, Blanes

Suzuki : Barcelone, Mataro, Sabadell

Mazda : Mataro, Sabadell

Honda : Barcelone

Isuzu : Barcelone

Maurin a vendu 7 710 VN en Espagne en 2022

En 2022, le groupe Maurin a commercialisé 47 750 véhicules neufs en Europe, dont 31 670 en France, 8 370 en Belgique et 7 710 en Espagne. Son chiffre d’affaires s’est établi à 2 milliards d’euros (+ 32 %).

En ce début d’année, le groupe Maurin s’est également montré actif en France avec la reprise des concessions Nissan de Marseille, Aubagne, Toulon, Draguignan et Fréjus, appartenant au groupe Delieuvin.