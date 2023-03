Le groupe Maurin va racheter des sites Mercedes-Benz à de Willermin Le groupe de distribution automobile Maurin a notifié son intention de racheter les concessions Mercedes-Benz de Montpellier, Sète et Nîmes appartenant au groupe de Willermin. Ce dernier a été résilié pour ces sites par le constructeur en 2019.

Résilié par Mercedes-Benz France en 2019, le groupe de Willermin est sur le point de céder ses concessions de la marque allemande situées dans les villes de Montpellier (deux sites), Sète et Nîmes (deux sites). Contacté en juin dernier, Rodolphe de Willermin, fondateur et président du groupe, nous avait confié que des discussions avaient été entamées avec cinq potentiels acquéreurs. L’Autorité de la concurrence nous apprend que le groupe Maurin est sur les rangs pour « prendre le contrôle exclusif de la société Sodira située à Nîmes, concessionnaire Mercedes et Smart ». L'opération englobe l'ensemble des concessions, qui ont représenté en 2020 un chiffre d’affaires de 79,2 millions d’euros et affichaient une rentabilité de 1,93 %. Elles emploient environ 110 collaborateurs. Selon le site Internet du groupe de Willermin, en plus de Mercedes-Benz (VP et VUL), la gamme de camions, la marque Fuso ainsi que Smart sont également commercialisées à Nîmes et à Montpellier (à Castelnau-le-Lez et Mireval précisément), à chaque fois via deux implantations distinctes. À Sète, seule la gamme de voitures particulières est proposée.



Plus gros distributeur Mercedes-Benz en France sur l’exercice 2019, le groupe de Willermin distribue la marque allemande dans les départements des Bouches-du-Rhône, de la Drôme, du Vaucluse et de l’Ardèche.



Maurin se développe sur ses terres avec Mercedes-Benz

Le groupe dirigé par Benoit Catelin faisait partie des candidats logiques à la reprise de ces concessions sachant que son siège est basé à Nîmes et qu’il distribue déjà la marque à l’étoile via quatre établissements. En 2020, le groupe Maurin a commercialisé 4 500 véhicules neufs Mercedes-Benz. L’opérateur représente également le panneau de la marque allemande en Belgique, où il détient six points de vente.



