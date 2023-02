Le groupe Parot a signé un premier trimestre 2019 à +12,8% Sur les trois premiers mois de l'année, le distributeur a vendu 7 303 véhicules tous canaux confondus. Ces ventes en hausse ont permis de dégager d'excellents résultats financiers dont un chiffre d'affaires global de 143 millions d'euros.

En ce début d’année 2019, Alexandre Parot, président-directeur général du groupe Parot est enthousiaste. En voici pour preuve son discours, lors de la présentation des résultats de janvier à mars : « nous avons enregistré, sur le 1er trimestre, une croissance organique robuste supérieure à celle du marché aussi bien sur le segment des véhicules particuliers que sur celui des véhicules commerciaux. Tous nos pôles affichent une progression, avec une croissance particulièrement marquée des ventes de véhicules d’occasion, à la fois particuliers et commerciaux, confirmant notre expertise dans ce domaine. Nous sommes satisfaits de ce début d’année mais ne perdons pas de vue l’objectif que nous nous sommes fixé pour cette année et qui est, après trois exercices de très forte croissance organique et externe, de consolider nos positions et de restaurer durablement notre rentabilité. »

Des résultats très positifs

Le chiffre d’affaires consolidé du distributeur a atteint 143 millions d’euros, soit une progression de 12,8% (acquisitions de 2018 intégrées). A périmètre constant, la croissance organique s’est affichée à +5,6%.



En détail, tous les voyants par activité sont au vert. Le pôle des véhicules particuliers (70% des ventes du groupe Parot) a enregistré une progression de son CA de 13,9% à 99,5 millions d’euros sur les trois premiers mois, dont une croissance organique élevée à +3,6%. Et selon le dirigeant, le VO continue de tirer les ventes globales : +17,9% dont +8,7% à périmètre constant. Mais le VN n’est pas en reste car le chiffre d’affaires a augmenté de 11,5% (1,1% en organique). Du côté des véhicules commerciaux, la tendance est également à la hausse puisque le chiffre d’affaires s’est élevé à 40,8 millions d’euros, soit une part de 29% du CA total.

7 303 véhicules vendus

Le pôle digital soutenu par Zanzicar apporte aussi son lot de satisfactions : la croissance a bondi de 162%, passant de 0,9 millions d’euros au premier trimestre 2018 à 2,4 millions.

Même s’il reste prudent, Alexandre Parot ne peut que se féliciter car la répartition des volumes par pôle est très significative. Au total, le groupe a vendu 7 303 véhicules, soit une augmentation de 19,5%, dont 6 159 VP (+19,7%) et 970 VC (+7,5%), ainsi que 174 par le Web (+185%).



