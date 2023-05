Le groupe Parot enregistre une hausse de 12,8 % de son CA grâce aux véhicules commerciaux Le chiffre d’affaires du groupe de distribution Parot s’est établi à 102,6 millions d'euros sur le premier trimestre 2023, soit une croissance de 12,8 % (+ 17,6 % à périmètre comparable). Le CA du pôle véhicules commerciaux a été supérieur à celui des voitures particulières.

Le groupe de distribution Parot a démarré l’exercice 2023 par une progression de 12,8 % de son chiffre d’affaires, à 102,6 millions d’euros (91 M€ au T1 de 2022). A périmètre équivalent, en incluant la plaque Parot Automotive Centre (concession de Châteauroux) cédée à Amplitude en novembre 2022, l’opérateur familial avance une croissance de 17,6 % de son CA.

« Nous enregistrons un excellent premier trimestre avec une croissance à deux chiffres. Cette performance traduit la continuité de la forte dynamique autour de nos deux pôles d’activité véhicules particuliers et véhicules commerciaux, et nos activités services restent toujours fortement contributives. Nos efforts restent concentrés sur le gain de nouvelles parts de marché, alors que le marché semble montrer des premiers signes de détente », commente Alexandre Parot, PDG du groupe éponyme.

Ralentissement des commandes

Le pôle voitures particulières (VN, VO, services) a représenté un chiffre d’affaires de 50,5 millions d’euros, soit une hausse de 4,5 % (+ 13,3 % à périmètre comparable). Le groupe rapporte que le CA de l'activité voitures neuves a grimpé de 9,6 % (+ 24,9 %) et que son volume de vente VN a progressé de 18,6 % sur la période.

« Les carnets de commandes VN restent à un niveau élevé, même si la dynamique commandes est moindre qu’en 2022 et rend plus difficile la visibilité sur la toute fin d’année 2023 et le début de l’année 2024 », analyse le groupe de distribution familial.

Effet prix positif sur le VO

Le CA de l’activité VO grimpe de 7,1 % (en comparable), « bénéficiant d’un effet prix positif alors que le volume recule de 6,5 %. La baisse de volume étant plus marquée sur les VO de moins de deux ans, elle impacte plus particulièrement l’activité de négoce BtoB », indique l'opérateur, qui est présent sur le marché des professionnels avec son enseigne VO3000. Le chiffre d’affaires VO Retail enregistre quant à lui une hausse de 21,4 % (+ 32,2 % en comparable).

Le CA des activités services grimpe de 8,7 % sur le premier trimestre 2023.

Le groupe Parot porté par les véhicules commerciaux

Le chiffre d’affaires du pôle véhicules commerciaux (VN, VO, services) s’est établi à 52,1 millions d’euros (+ 22,1 %), pesant un peu plus de 50 % de l’activité du groupe (50,8 % précisément). A titre de comparaison, celui-ci représentait une part de 46 % du CA en 2022 ou encore 38 % au T1 de 2021. Depuis 2016, et les premières opérations de croissance externe menées dans la voiture, c’est certainement la première fois que le pôle des véhicules commerciaux dépasse celui des voitures particulières.

Dans le détail, l’opérateur familial avance une croissance de 25,6 % du chiffre d’affaires véhicules neufs et de 11,8 % du volume de facturation VN. Le CA et le volume de facturation VO augmentent respectivement de 22,1 % et 10,2 % au 1er trimestre 2023.

Par ailleurs, le chiffre d’affaires des activités services enregistre une hausse de 15,8 %.

Capitaliser sur le business occasion

Pour les prochains moins, le groupe Parot informe qu’il va concentrer « ses efforts sur la livraison de son carnet des commandes VN, la croissance de ses parts de marché en capitalisant sur la forte dynamique de ses activités VO et services et le maintien de ses taux et niveaux de marge brute ».