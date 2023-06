Le groupe RCM inaugure ses nouvelles concessions Saga Mercedes-Benz de Cholet et Béthune Le groupe de distribution automobile dirigé par Ronan Chabot a inauguré coup sur coup ses nouvelles concessions Mercedes-Benz de Cholet et de Béthune. La première adopte les standards Mar2020, tandis que la seconde intègre l’activité de l’ancien site de Lens.

Benoît Landré Par

Voir les photos La concession historique Saga Mercedes-Benz de Cholet adopte les nouveaux standards Mar2020. Saga

Le groupe RCM a célébré le 8 juin 2023 la fin de la transformation du point de vente historique Mercedes-Benz Saga Cholet (Maine-et-Loire). Cette concession, qui commercialise les voitures, les utilitaires et les véhicules industriels de la marque à l’étoile, adopte les standards Mar2020 du constructeur allemand. Le nouveau showroom de 650 m² s’élève sur un terrain de 22 335 m². Le groupe de distribution précise que les ateliers destinés à recevoir les véhicules industriels ont été « agrandis, modernisés et équipés pour correspondre à la forte pénétration de la marque sur le territoire choletais ».

Fermeture de Lens et déménagement à Bruay-la-Buissière

Quelques jours plus tôt, le groupe dirigé par Ronan Chabot avait inauguré sa nouvelle concession Mercedes-Benz Saga Béthune (Pas-de-Calais). Celle-ci est désormais implantée dans la ville de Bruay-la-Buissière et regroupe les activités des anciens sites d’Annezin (Béthune) et de Lens, qui ont fermé. La nouvelle implantation accueille la vente et l’entretien des véhicules neufs et d’occasion de la marque Mercedes-Benz. Elle se caractérise par un showroom de 370 m² dédié au commerce de véhicules neufs et d’occasion, tandis que l’atelier s’étend sur une surface de 440 m².

Media Image Image La concession Saga Béthune a déménagé dans la ville de Bruay-la-Buissière. Saga

RCM couvre trois pays avec Mercedes-Benz

En 2022, le groupe RCM a commercialisé 11 186 voitures et véhicules utilitaires neufs Mercedes-Benz, dont 6 146 en France, 4 725 en Belgique et 325 en Suisse. Il a également écoulé 1 155 camions de la marque à l’étoile. L’entité a réalisé l’an passé un chiffre d’affaires global de 1 650 millions d’euros.