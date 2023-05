Le groupe Renault s’associe à Valeo pour développer son activité logicielle Le groupe Renault et Valeo annoncent la signature d’un partenariat autour du « Software Defined Vehicle ». Cette collaboration permettra au constructeur français de se fournir en composants électriques et électroniques essentiels au développement logiciel de ses prochaines générations de véhicules.

Par Robin Schmidt

Voir les photos Ce partenariat avec Valeo permettra au groupe Renault de renforcer sa maîtrise de la chaîne de valeur du « Software Defined Vehicle ». Clément Choulot

Renault Group et l’équipementier automobile Valeo étendent leur collaboration autour du « Software Defined Vehicle » (SDV). Les deux entités ont en effet conclu un partenariat sur le développement de l’architecture électrique et électronique des prochaines générations de véhicules du groupe. Les utilitaires Renault via le projet FlexEVan seront les premiers à en profiter dès 2026, puis Alpine vers 2027. L'architecture du Software Defined Vehicle – ou véhicule défini autour d’un logiciel embarqué – devrait permettre au constructeur de proposer des voitures toujours à jour durant l’ensemble de leur durée de vie, capables donc d’intégrer des nouvelles fonctionnalités sans modification matérielle.

« Ce développement conjoint renforce le partenariat historique entre Valeo et le groupe Renault. Grâce à ce très important contrat, Valeo est fier de collaborer avec le groupe Renault pour préparer l’avenir du Software Defined Vehicle. Ce partenariat stratégique témoigne d’un engagement fort à repousser ensemble les limites de la technologie automobile pour améliorer l’expérience de conduite et la sécurité des utilisateurs » commente Marc Vrecko, président du business group confort et systèmes d’aide à la conduite de Valeo.

Un partenariat autour du véhicule du futur

Dans le cadre de ce partenariat, Valeo fournira ses propres composants électriques et électroniques, notamment un calculateur haute performance et des logiciels applicatifs embarqués comme l'assistance au parking. Il contribuera ainsi au développement de nouveaux logiciels destinés à équiper les futurs véhicules du groupe Renault. Le constructeur français l'assure, cette collaboration devrait lui permettre de « réduire les temps de développement, mais aussi les coûts de l’architecture électrique et électronique tout en privilégiant la haute performance, la compatibilité et la sécurité ». Avec Google sur le software, Qualcomm sur le hardware et maintenant Valeo, le groupe Renault continue donc de renforcer son écosystème tech et sa maîtrise de la chaîne de valeur du Software Defined Vehicle.

« L’arrivée de Valeo dans notre écosystème tech constitue une étape importante en vue de la co-construction de notre Software Defined Vehicle. Ce nouveau partenariat réunit les compétences, l’expertise et l'innovation de nos deux entreprises françaises afin de proposer des véhicules au meilleur niveau technologique et compétitifs en termes de coûts et de délai de développement. Le groupe Renault, et sa future entité Ampere dédiée à l’électrique et au software, continue de se renforcer sur la chaîne de valeur de demain pour devenir l’entreprise automobile de nouvelle génération » souligne François Provost, directeur des achats, des partenariats et des affaires publiques du groupe Renault.