Le groupe Riester va racheter des concessions Stellantis à Mary Automobiles dans l’Aisne Le groupe de distribution automobile Riester est en passe de conclure le rachat des concessions Peugeot de Soissons et Villers-Cotterêts, ainsi que les affaires Citroën, DS et Opel de Soissons (Aisne) appartenant au groupe Mary.

Voir les photos Le groupe Riester se développe dans le sud de l'Aisne avec le rachat des concessions de Soissons et Villers-Cotterêts (en photo) de Mary Automobiles. DR

Une notification diffusée sur le site de l’Autorité de la concurrence rapporte que le groupe Riester va acquérir le 1er juillet 2023 les concessions Peugeot de Soissons et de Villers-Cotterêts (Aisne). L’opération comprend également les sites Citroën, DS et Opel de Soissons.

Le groupe dirigé par Nicolas Bouyer va ainsi s'étendre dans le département de l’Aisne, qu’il couvre avec une seule concession située à Château-Thierry (Peugeot et Citroën). Principalement implanté en Seine-et-Marne et dans l’Oise, ainsi que dans la Marne et l’Aube, Riester va également renforcer sa position dans le réseau Opel. Pour rappel, l'opérateur a acté il y a quelques semaines la reprise des affaires de Lognes et de Meaux (Seine-et-Marne) à Amplitude.

Mary Automobiles conserve des affaires dans l'Aisne

Le groupe de distribution dirigé par François Mary avait finalisé le rachat des concessions situées dans les Hauts-de-France en fin d’année 2020, à la suite de la prise de contrôle de 100 % des titres de la société Tuppin-Mary (il en a été actionnaire à 51 % de 2018 à 2020). S'il cède ses affaires situées dans le sud de l'Aisne, l’opérateur familial ne quitte pas le département pour autant puisqu’il conserve les concessions de Saint-Quentin (Peugeot, Opel), Laon (Citroën, Opel) et Condren (Peugeot). Il est également présent à Saint-Quentin avec les marques Hyundai et Skoda.

Mary Automobiles avait cédé en fin d’année 2022 ses concessions Citroën et DS d’Alençon et d’Argentan (Orne) à la famille Legrand. En 2023, le groupe a conclu le rachat des concessions normandes appartenant à JFC (Volvo, Jaguar, Land Rover, MG, Maserati et Hyundai).