Le groupe Volkswagen entame 2023 par une chute de son bénéfice net Malgré une hausse de ses ventes et de son chiffre d’affaires, le géant automobile Volkswagen a vu sa rentabilité s'effriter au premier trimestre 2023. Le constructeur allemand a en effet débuté l’année avec un bénéfice net d’environ 4,7 milliards d’euros, en baisse de 29,9 % par rapport à l’an dernier.

Par Robin Schmidt

Au premier trimestre 2023, le groupe Volkswagen a enregistré une forte diminution de son bénéfice net. Ce dernier a en effet chuté de 29,9 % en l’espace d’un an, pour atteindre 4,7 milliards d’euros sur les trois premiers mois de l’année.

Un recul qui s’explique en grande partie par un effet comptable, lié à des opérations de couverture sur les matières premières, qui s’élèvent à hauteur de 1,3 milliard d’euros au premier trimestre 2023.

Des revenus en hausse et des prévisions maintenues pour 2023

Si le géant automobile a perdu en rentabilité de janvier à mars 2023, il a cependant pu compter sur une hausse de son chiffre d’affaires. Celui-ci s’établit à 76 milliards d’euros (+ 22 %) sur la période, une augmentation notamment portée par « la reprise des ventes en volume en Europe et en Amérique du Nord ».

Le chiffre d’affaires concernant « les marques à fort volume »* grimpe quant à lui de 36 % sur les trois premiers mois de 2023, pour atteindre 33,16 milliards d’euros. Le groupe Volkswagen enregistre également une hausse de 35 % de son résultat opérationnel hors effet comptable, qui s’élève à 7,1 milliards d’euros. Celui pour les marques à volume a été multiplié par deux, pour s'élever à 1,74 milliard d’euros.

« Le début de l’année 2023 est très prometteur pour le groupe Volkswagen. Nous enregistrons une solide croissance de notre chiffre d’affaires et de notre résultat opérationnel hors incidences de réévaluation liées aux opérations de couverture sur les matières premières », déclare dans un communiqué Arno Antlitz, directeur administratif et financier du groupe Volkswagen. Face à de tels résultats et à un carnet de commandes qui comptait 1,8 million de véhicules en portefeuille à la fin du premier trimestre, le constructeur allemand a décidé de confirmer ses prévisions pour l'exercice 2023, publiées le 3 mars dernier.

*Volkswagen, Skoda, Seat, Cupra, Volkswagen Utilitaires