Le loueur Ok Mobility veut entrer en France par la grande porte La société espagnole Ok Mobility, qui alimente depuis longtemps les principaux marchands hexagonaux en véhicules d'occasion, fera son incursion sur le marché français de la location de courte durée en 2022. Son dirigeant, Othman Ktirin, revient sur cette étape majeure de son déploiement en Europe.

Voir les photos À l'image de l'agence de Malaga (en photo), l'enseigne de location Ok Mobility est implantée dans de nombreux aéroports européens (Madrid, Barcelone, Rome, Milan, Lisbonne, Porto, Munich, Rhodes...).

La crise sanitaire a frappé de plein fouet le secteur automobile et celui du tourisme en 2020 mais n’a pas entravé les ambitions d’expansion européenne de la société espagnole Ok Mobility. Le spécialiste de la location de courte durée a déroulé sa feuille de route conformément à ses ambitions. Après une incursion en 2019 au Portugal, la première en dehors de l’Espagne, Ok Mobility a ouvert ses premières agences en Italie en 2020, suivie de l’Allemagne, la Grèce, Malte en 2021 (via des franchisés dans ces deux derniers pays) et de la Croatie cette année. La France ? Un démarrage des activités est annoncé en fin d’année 2022. Une étape cruciale dans le développement de l’entité que son fondateur, Othman Ktiri, a préparé patiemment.

Plus de 50 agences de location

L’entrepreneur franco-marocain, qui a fait une école d’ingénieur en agronomie en France au début des années 2000, a posé ses valises à Palma (Majorque) en 2002. C’est depuis l’archipel des Baléares qu’il pilote aujourd’hui son expansion sur le continent européen, à travers le département Mergers and acquisitions (M&A). Ok Mobility couvre huit pays avec plus de 50 agences de location. « Nos concurrents ne sont plus les acteurs locaux ou régionaux mais les multinationales Sixt, Europcar, Hertz ou Enterprise. À la différence que nous avons opté pour un business model différent, puisque nous sommes l’un des rares acteurs en Europe à revendre par nos propres moyens l’ensemble des véhicules que nous louons. Nous sommes un fournisseur de mobilité qui possède une forte connaissance du marché de l’occasion, ce qui nous apporte une plus grande efficacité et flexibilité », affirme Othman Ktiri. En 2021, OK Mobility a enregistré « les meilleurs résultats financiers de son histoire », soit un chiffre d’affaires de 391 millions d’euros et surtout un résultat d’exploitation (EBIT) de 50 millions d’euros.

Ne pas se planter en France

Dans un communiqué publié fin mars, la société revendiquait « la plus grande croissance et la meilleure rentabilité du secteur en Europe ». « En 2020, nous avons été le seul loueur en Europe à présenter un résultat positif à la fin de l’exercice, avec un Ebitda de 17 M€, se félicite le dirigeant. Nous sommes certainement le seul, également, à avoir tenu nos engagements de volumes auprès des constructeurs à cette période. Non seulement nous n’avons annulé aucune voiture mais nous les avons dépannées en rachetant des modèles prévus pour d’autres loueurs. On n’hésite pas à le rappeler même si je pense que certains constructeurs ont la mémoire courte et cherchent plutôt, compte tenu du contexte actuel, à mettre les loueurs de côté ». La société espagnole est désormais armée et structurée pour investir le marché hexagonal, une étape qui revêt aussi une forte dimension symbolique. « Nous souhaitions éprouver notre modèle dans d’autres pays avant de nous attaquer à la France. Je suis Français et c’est aussi le marché historique pour notre activité de négoce. On ne peut pas se permettre de se planter en France. Nous avons atteint aujourd’hui un niveau de maturité qui nous permet d’envisager un déploiement, modeste en fin d’année 2022 et à plus grande échelle en 2023 », expose le dirigeant, qui ne souhaite pas en dire davantage à ce stade sur cette incursion.

Un gros fournisseur d’occasions dans l’Hexagone

Rachat du négociant M.C.Automobiles en 2021

Si Ok Mobility annonce recommercialiser sa flotte dans plus de 15 pays, la France absorbe chaque année entre 30 et 50 % des volumes. En 2009, en pleine crise économique, l’entrepreneur décide de créer sa propre structure de location afin d’avoir une meilleure maîtrise sur le cycle de vie du véhicule. « Je voulais participer de la transformation d’un VN à un VO récent. J’achète des voitures, je les loue aux sociétés de leasing, je les récupère et les revends. Une discipline qui comportait des risques, car j’étais sollicité par des loueurs qui n’avaient pas réussi à se faire financer par les banques, raconte-t-il. J’ai subi beaucoup d’impayés jusqu’au jour où un leaser n’est même pas venu chercher les 100 voitures qu’il m’avait commandé. Je me suis dit : « si ce gars-là est loueur, c’est que le métier ne doit pas être si compliqué ». En 2011, l’entreprise se lance donc dans la location de courte durée auprès du grand public, sous la marque Ok Rent a Car d’abord, qui devient très vite son activité principale. Le développement sera ensuite rapide et linéaire avec des ouvertures d’agences à Minorque, Ibiza, Formentera, la péninsule ibérique, l’Italie… et la France. La société n’est d’ailleurs pas totalement invisible dans le pays puisque l’enseigne Ok Mobility est représentée depuis peu à Criel-sur-Mer, au sein de la société de négoce BtoB M.C.Automobiles. Le groupe espagnol est actionnaire depuis 2021 de l’entité fondée par Marc Carlin. Une opportunité saisie par Othman Ktiri mais qui « ne répond pas à une stratégie de développement », assure le dirigeant. En France comme en Europe, la stratégie repose sur la marque BtoC et globale Ok Mobility, en priorité dans le cadre de la croissance organique.



Ok Village, la base arrière d’Ok Mobility

Le groupe s’appuie depuis deux ans sur son centre baptisé Ok Village, situé à 100 km au nord de Barcelone. Consacrée à la logistique, cette implantation s’étend sur 43 hectares, dont 4 hectares sont couverts, et offre une capacité de stockage de 6 600 véhicules, dont 2 500 couverts. Le groupe espagnol y achemine ses retours de location pour y réaliser les opérations d’expertise, de préparation ainsi que le reconditionnement des véhicules d’occasion. Cette activité, gérée en propre, vient tout juste de démarrer en ce début d’exercice 2022. « L’objectif est de traiter 5 000 véhicules la première année et de sortir autour de 20 000 VO d’ici trois ou quatre ans, soit la capacité du site », informe Othman Ktiri, le dirigeant du groupe. Ok Village abrite également l’un des quatre showrooms du groupe dédiés à la revente des véhicules d’occasion aux particuliers (les 3 autres sont situés aux Baléares).



Ok Mobility en chiffres