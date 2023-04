Le marché automobile européen accuse le coup à fin juin 2019 Les immatriculations de voitures neuves ont reculé de 7,9% en juin 2019 en Europe. Une baisse qui ternit encore un peu plus le bilan sur six mois : -3,1%, à 8,42 millions d'unités.

Benoît Landré Par

Voir les photos La Volkswagen Golf est le modèle le plus vendu en Europe DR

En juin 2019, le calendrier, qui comptait 19 jours ouvrés contre 21 l’an passé, a plombé les ventes de voitures neuves dans une bonne partie des pays européens (Union Européenne et Efta). Il s’est ainsi immatriculé 1 446 183 VN sur ce sixième mois, soit une baisse de 7,8% et un déficit de 172 802 véhicules par rapport à juin 2018. Il s’agit de la cinquième variation négative enregistrée en 2019 pour le marché européen, sachant que le mois de mai s’était conclu à +0,1%. Au total, vingt-cinq pays (sur 30) ont accusé une baisse des immatriculations. Les cinq principaux marchés de l'UE ont tous affiché des baisses, notamment la France (-8,4%) et l'Espagne (-8,3%).



Du côté des groupes, seul Toyota est sorti indemne de la chute collective, enregistrant une progression de 2,2% des immatriculations. Le groupe Volkswagen a accusé une baisse de 9,6%, creusée par les contreperformances de Volkswagen (-14%) et d’Audi (-9%). Les immatriculations de PSA ont reculé de 8,2% (-10,5% pour Peugeot, -9,7% Opel et -3,6% Citroën) et celles de Renault se sont repliées de 3,9% (-7,2% Renault et +3,9% Dacia). La chute a été plus marquée pour Nissan (-26,6%), FCA (-13,5%) et Volvo Car (-21,7%) sur ce mois.





Bilan morose sur six mois