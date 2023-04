Le marché automobile européen enregistre une croissance de 17,5 % au 1er trimestre 2023 Les immatriculations de voitures neuves ont progressé de 26,1 % en mars 2023 en Europe. Le marché automobile se porte beaucoup mieux, avec une hausse de 17,5 % au premier trimestre, à 3,23 millions d'unités. Les groupes Volkswagen et Renault y affichent des croissances solides.

Voir les photos En Europe, les immatriculations de la marque Cupra enregistrent une hausse de 64,6 % au premier trimestre 2023. Thomas Antoine

Selon les données de l’ACEA, le marché automobile européen a signé un bond de 26,1 % en mars 2023 par rapport au même mois de l’an passé, totalisant 1 422 147 unités (Union européenne + Royaume-Uni, Islande, Norvège et Suisse). Il s’agit de la troisième progression à deux chiffres sur ce début d’année 2023 et la plus forte après le + 12,2 % de février et le + 10,7 % de janvier.

Le rythme des livraisons de voitures neuves auprès des clients s’est accéléré au cours des derniers mois, ce qui permet au marché automobile européen de surfer sur une série de huit mois consécutifs dans le vert. En mars, à l’exception de la Bulgarie, tous les pays analysés par l’ACEA ont enregistré une hausse des immatriculations de véhicules neufs. Seules trois marques ont accusé des baisses ce mois-ci : Alpine (– 49,5 %), Mitsubishi (– 32,5 %) et Honda (– 32,9 %).

Le meilleur bilan depuis quatre ans

Sur ce premier trimestre 2023, le marché automobile européen affiche une progression de 17,5 % par rapport à la même période de l’an passé, à 3 235 951 voitures neuves. Le volume est également supérieur à celui enregistré en 2021 (+ 5 %) et 2020 (+ 5,9 %), où 3,08 et 3,05 millions autos avaient été immatriculées. Le marché continue donc de rattraper son retard, mais le déficit creusé au cours des trois dernières années reste considérable, puisque ce sont 3,78 et 3,92 millions de voitures qui avaient été immatriculées en 2019 et 2018.

Sur trois mois, le premier marché européen, l’Allemagne, a totalisé 666 818 unités, soit une hausse de 6,5 %. La progression a été bien plus forte dans les autres principaux marchés automobiles du continent, avec notamment + 44,5 % en Espagne, + 26,2 % en Italie, + 18,4 % au Royaume-Uni et + 15,2 % en France.

Media Image Image Le marché automobile européen est sur une pente ascendante depuis le mois d'août 2022. ACEA

Les groupes Volkswagen et Renault regagnent du terrain

À la faveur d’une croissance de 24,4 %, Volkswagen Group a conforté sa position de premier constructeur automobile en Europe, représentant un quart du marché (part de 25,3 % ; + 1,4 point). Parmi ses marques, Cupra est celle qui affiche la plus forte progression (+ 64,6 %). Porté par Dacia (+ 41,8 %), Renault Group est l’autre « grand gagnant » de ce début d’année 2023 : + 26,4 % et un gain de 0,7 %. On notera également la performance de Tesla (part de 2,9 % ; + 0,7 %) et le rebond de Nissan (2,5 % ; + 0,4 %).

Les 5 marques les plus immatriculées au 1er trimestre 2023

Volkswagen : 334 026 unités (+ 23,9 %)

Toyota : 224 337 (+ 19,9 %)

Peugeot : 179 723 (+ 10,2 %)

Audi : 179 272 (+ 19,3 %)

Mercedes-Benz : 176 914 (+ 12,7 %)

Le groupe Hyundai-Kia s'essouffle

Si les immatriculations de Stellantis grimpent de 9,7 % sur la période, la part de marché du groupe est en retrait de 1,2 point, à 17,8 %. On retiendra le redressement commercial de la marque Alfa Romeo sur le continent (+ 139,8 %). Hyundai Group marque le pas en 2023, accusant une perte de 1,1 point de part de marché. Il en va de même pour BMW Group (– 0,8 %) et Ford (– 0,5 %).

