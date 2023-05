Le marché automobile européen poursuit son rebond avec + 16,1 % en avril 2023 En Europe, les immatriculations de voitures neuves ont progressé de 16,1 % en avril 2023. Depuis le début de l’année, le rebond s’établit ainsi à + 17,2 % avec 4,2 millions d’unités. Les groupes Volkswagen et Renault se trouvent sur une dynamique plus forte que Stellantis, Hyundai ou Toyota.

Franck Boittiaux Par

Voir les photos Les immatriculations des marques du groupe Volkswagen ont rebondi de 31,2 % en avril 2023. Clément Choulot

Selon les données de l’ACEA, les immatriculations de voitures neuves ont atteint 964 932 unités en Europe* en avril 2023, soit une progression de 16,1 % par rapport à avril 2022. Mis à part Malte (- 14 %), la Suède (- 6,2 %), la Hongrie (- 6 %) et la Lituanie (- 0,9 %), tous les pays ont enregistré une solide croissance mensuelle. C’est notamment le cas des marchés automobiles européens les plus importants en termes de volumes, à commencer par l’Allemagne (+ 12,6 %), le Royaume-Uni (+ 11,6 %) ou la France (+ 21,9 %).

Depuis le début de l’année, le marché européen reste donc dans le vert grâce à une amélioration des cadences de production, après une progression de 10,7 % en janvier, 12,2 % en février et 26,1 % en mars. Au cumul, 4 201 918 voitures neuves ont été immatriculées en quatre mois, soit + 17,2 %.

Top 5 des marchés automobiles européens (avril 2023)

Allemagne : 202 947 unités (+ 12,6 %) Royaume-Uni : 132 990 unités (+ 11,6 %) France : 132 506 unités (+ 21,9 %) Italie : 125 824 unités (+ 29,2 %) Espagne : 74 749 unités (+ 8,2 %)

Fort rattrapage pour les groupes Volkswagen et Renault

Cette progression solide ne profite toutefois pas de façon égale aux différents constructeurs automobiles. Le groupe Volkswagen, largement leader avec 220 459 immatriculations mensuelles (+ 31,2 %), et le groupe Renault, troisième avec 91 413 unités (+ 41,1 %), affichent ainsi un plus fort dynamisme que le deuxième Stellantis (149 786 unités (+ 8,7 %). Il faut dire que les deux premiers cités avaient été particulièrement affectés par les différents problème d’approvisionnement en 2022, que ce soit à cause des semi-conducteurs ou de la pénurie de faisceaux électriques suite au déclenchement de la guerre en Ukraine.

Derrière ces puissants groupes, leurs principaux concurrents affichent des performances plus timides, que ce soient les groupes Hyundai (73 248 unités, + 1,8 %), Toyota (50 172 unités, - 1,4 %), BMW (53 858 unités, + 8,6 %), ou encore Mercedes-Benz (44 263 unités, + 5,8 %). Ces quatre derniers ont ainsi perdu entre 0,5 et 1,5 point de part de marché, tandis que Stellantis est passé de 20,1 % du marché en avril 2022 à 18,6 % en avril 2023. Au cumul à fin avril, la hiérarchie est similaire, avec le groupe VW en tête (900 044 unités, + 24,6 %), suivi de Stellantis (661 973 unités, + 10,8 %) et Renault (377 311 unités, + 30,4 %).

Top 5 des ventes de voitures en Europe par groupes automobiles (avril 2023)

Volkswagen : 220 459 unités (+ 31,2 %), 27,4 % de part de marché (+ 2,9 points) Stellantis : 149 786 unités (+ 8,7 %), 18,6 % du marché (- 1,5 point) Renault : 91 413 unités (+ 41,1 %), 11,4 % du marché (+ 1,9 point) Hyundai : 73 248 unités (+ 1,8 %), 9,1 % du marché (- 1,4 point) Toyota : 50 172 unités (- 1,4 %), 6,2 % du marché (- 1,2 point)

Baisse de régime pour Fiat, Citroën, Hyundai et Toyota

Dans la hiérarchie des marques automobiles, Volkswagen est - de loin - numéro un avec 91 755 immatriculations mensuelles (+ 27,4 %), devant Renault et ses 50 200 unités (+ 38,4 %). Mis à part Bentley et Lamborghini, toutes les autres marques du groupe VW (Skoda, Audi, Seat, Cupra et Porsche) s’affichent en forte hausse (+ 20,5 % à + 45,3 %). Chez le Losange, Dacia enregistre également une belle performance (+ 45,2 % avec 41 013 unités), contrairement à Alpine (- 24,8 % avec 200 unités).

Chez Stellantis, les performances sont en revanche très inégales. Peugeot (+ 16,2 %), Opel (+ 21,8 %), Jeep (+ 3,9 %), DS (+ 1,8 %), Alfa Romeo (+ 125,4 %), ou encore Lancia (+ 34,7 %) ont réalisé un bon mois d’avril, contrairement à Fiat (- 5,4 %) et Citroën (- 7,2 %). Parmi les autres marques principales, notons la méforme de Hyundai (- 2,6 %), Toyota (- 4,5 %), ou encore Ford (- 0,3 %).

Top 5 des ventes de voitures en Europe par marques (avril 2023)

Volkswagen : 91 755 unités (+ 27,4 %) Renault : 50 200 unités (+ 38,4 %) Toyota : 46 893 unités (- 4,5 %) Peugeot : 46 149 unités (+ 16,2 %) Skoda : 45 922 unités (+ 42,1 %)

L’électrique représente 13,1 % du marché du neuf en Europe

Sur le mois d’avril, la motorisation essence est restée la plus demandée avec 370 604 immatriculations (+ 14,8 %), soit une part de marché de 38,4 %, devant l’hybride (HEV + mHEV) et ses 246 483 unités (+ 19,5 %). Mais ce sont les ventes de voitures neuves électriques qui ont affiché la plus forte progression (+ 49,2 %) pour atteindre 126 404 unités, soit 13,1 % du marché. Le diesel (- 0,8 %) et l’hybride rechargeable (- 2,4 %) poursuivent de leur côté leur recul.

En ce qui concerne plus précisément l’électrique, cette motorisation s’affiche en progression sur tous les marchés européens en avril. C’est en Allemagne (29 740 unités, + 34,1 %) que les volumes de ventes sont les plus élevés, devant le Royaume-Uni (20 522 unités, + 59,1 %) et la France (17 113 unités (+ 34,8 %). En Finlande, où l’électrique atteint une part record de 83,2 % des immatriculations de voitures neuves, la croissance ralentit logiquement (+ 3,8 %).

Media Image Image Les ventes de voitures électriques ont bondi de 49,2 % en avril pour s'octroyer 13,1 % des immatriculations de voitures neuves en Europe. Thomas Antoine

Le mix énergétique des voitures neuves vendues en Europe (avril 2023)

Essence : 370 604 unités (+ 14,8 %)

370 604 unités (+ 14,8 %) Hybride (+ mHEV) : 246 483 unités (+ 19,5 %)

246 483 unités (+ 19,5 %) Electrique : 126 404 unités (+ 49,2 %)

126 404 unités (+ 49,2 %) Diesel : 126 039 unités (- 0,8 %)

126 039 unités (- 0,8 %) Hybride rechargeable : 70 644 (- 2,4 %)

*Union européenne, Royaume-Uni, Suisse, Norvège, Islande.