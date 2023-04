Le marché automobile par canal de ventes à fin août 2021 Sur un marché automobile français en progression de près de 13 % au cumul des huit premiers mois de 2021, le canal des ventes aux particuliers n'a augmenté que de 0,3 % à 479 605 voitures neuves, quand celui des loueurs a progressé de 33,5 %.

Voir les photos Dacia est une nouvelle fois la marque la plus plébiscitée auprès des particuliers sur le marché automobile français à fin août 2021 Laurent Lacoste

En août 2021, il s’est écoulé 88 064 immatriculations de voitures neuves particulières en France, soit un repli de 15 %. Mais au cumul des huit premiers de l’année, le marché automobile a repris des couleurs en affichant une hausse des ventes de 12,8 % pour atteindre 1 126 539 unités, même si en comparaison avec 2019, il manque 341 000 véhicules à l’appel. En collaboration avec NGC, L’argus fait le point sur les canaux de vente, tous passés au vert sur la période qui court de janvier à août.

Le canal des ventes aux particuliers

Le canal des ventes aux particuliers est celui qui a le moins bien progressé à fin août, avec seulement 0,3 % de hausse depuis le mois de janvier. Un chiffre bien loin de la moyenne nationale pour ne même pas dépasser les 480 000 unités (479 605 ventes exactement). La catégorie s’emparait alors de près de 45 % du marché total sur les huit premiers mois il y a deux ans, alors qu’elle a pris à peine 43 % du gâteau à la même période cette année. Dacia a écoulé 64 754 modèles auprès des particuliers, devant Peugeot et Renault, respectivement à 63 474 et 59 781 ventes.

Ventes aux loueurs

Le canal des ventes aux loueurs de courte durée a pris la place de celui qui a le plus progressé sur un an : un bond à 33,5 % pour atteindre 128 587 unités vendues et une part de marché à 11,4 %. Renault a été la top marque sur ce segment avec un volume de 29 116 mises à la route, même si elle a accusé un repli du business de 2,1 %.

Les entreprises et loueurs de longue durée

Le canal des ventes aux entreprises et aux loueurs de longue durée ont conclu le cumul des huit mois à 301 220 VP vendus, pour peser 26,7 % du marché après avoir enregistré une hausse de 25,3 %. La marque au lion a continué d'exploser les compteurs avec 81 353 ventes (+ 36,6 %), tandis que Renault a dégringolé de 3,6 % pour 55 829 immatriculations.

Le canal des véhicules de démonstration

Du côté des constructeurs et des véhicules de démonstration, il s’est écoulé 206 131 voitures neuves particulières en France, progressant de 17,9 %. Ce canal a pesé 18,3 % du marché total. Le trio de tête a été constitué de Peugeot, Renault et Citroën, lesquels ont vu ces ventes représenter respectivement 15, 16, et 21 % de leurs résultats commerciaux totaux depuis janvier. Pour la première marque importée qui est Volkswagen, la part des VD a pesé par exemple 22,6 % dans ses ventes totales (17 400 unités, + 37,5 %).