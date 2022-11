Le marché du pneu résiste toujours au premier trimestre 2022 Selon l'ETRMA, l'Association européenne des fabricants de pneumatiques et de caoutchouc, les ventes de pneus tourisme, poids lourds et deux-roues ont enregistré de belles progressions, quand celles du segment agricole ont nettement chuté.

Par Justine Pérou

Comme l’espérait l’Association européenne des fabricants de pneumatiques et de caoutchouc (ETRMA), fort d’un exercice 2021 très positif, le marché du pneu continue sur sa lancée et signe aussi un bon début 2022. Selon les chiffres, les ventes d’enveloppes sur le segment tourisme, camionnettes et SUV ont enregistré une hausse de 9 % pour atteindre 61,674 millions d’unités écoulées au premier trimestre. En détail, les pneus toutes saisons ont tiré la performance en s’envolant de 22 %, quand les pneus hiver ont bondi de 8 % et les produits été, de 4 %.

L'ETRMA reste prudent

Le segment des poids lourds et des bus a aussi galvanisé le commerce de pneus puisqu’il est passé de 3,335 à 3,674 millions de ventes, soit une hausse de 10 % par rapport à la même période en 2021. Notons que la courbe a également progressé de 9 % pour les enveloppes moto. Seule ombre au tableau : les pneumatiques agricoles, qui ont enregistré des ventes en chute de 7 % et atteint 344 millions d’unités entre janvier et mars 2022, contre 368 millions un an auparavant.



Selon l’ETRMA, c'est une nouvelle victoire, mais la prudence reste de mise au vu du contexte actuel. « Le rythme de la croissance a ralenti en mars en raison des incertitudes et de l'impact générés par le conflit russo-ukrainien », analyse-t-elle. Et d’ajouter : « Nous devons être réalistes et supposer que les tensions actuelles sur l'approvisionnement en matières premières et en énergie sont susceptibles d'affecter les volumes de vente dans les mois à venir. Nous espérons tous bientôt assister à une résolution du conflit et à un retour de la paix. »



