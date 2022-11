Le marché du véhicule d'entreprise resplendit en avril 2019 Selon l'Observatoire du Véhicule d'Entreprise (OVE), le marché du véhicule d'entreprise a connu un mois très faste en avril, avec des immatriculations en hausse de +15,21%, à 74 894 unités.

Comme le souligne l’OVE, « le marché du véhicule d’entreprise a fait des étincelles en avril, avec certes un jour ouvré de plus par rapport à 2018. Les immatriculations ressortent en hausse de +15,21 % (74 894 VP + VUL) ».



Au premier quadrimestre, le marché du véhicule d’entreprise affiche une croissance de +7,39%, pour 293 310 unités (VP + VUL), avec le même nombre de jours ouvrés cette fois (84).





Gros plan sur le mois d’avril 2019



En avril, avec cette carte de 74 894 unités (+15,21%), « le marché signe ainsi son meilleur mois depuis le début de l’année ».

VP et VUL enregistrent des progressions à deux chiffres de leurs immatriculations, mais cette fois-ci, c’est le VUL qui fait la course en tête, avec une hausse des immatriculations de +16,56% (31 978 unités), tandis que le VP voit ses immatriculations augmenter de + 14,22%, à 42 916 unités.

Côté énergies, l’essence accélère encore avec une croissance des immatriculations de +72,47% (17 123 VP + VUL). Sur le VP, la progression est de +73,63% (15 613 unités) sur un mois, tandis que le VUL voit ses immatriculations essence croître de +61,32% (1 510 unités).

L’électrique affiche des immatriculations en nette hausse de +86,92% (1 772 unités VP + VUL). Par type de véhicule, la croissance est de +85,69% dans les VP (1 129 unités) et de +89,12% sur le VUL (643 unités).

De leur côté, les hybrides voient leurs immatriculations repartir à la hausse, à +36,05% (2 555 unités VP +VUL). La progression est de +31,55% sur les VP (2 414 unités) et de +227,91% sur les VUL (141 unités).

En avril, le diesel reprend quelques couleurs, avec la première hausse des immatriculations depuis le début de l’année 2019 : +2,18% à 53 352 unités (VP + VUL). Une amélioration exclusivement due au VUL, dont les immatriculations progressent de +13,52% (29 615 unités), tandis que sur le VP, le plongeon se poursuit (-9,14% à 23 737 unités).





Zoom sur le premier quadrimestre 2019



Sur les quatre premiers mois de 2019 et avec le même nombre de jours ouvrés d’une année sur l’autre (84 jours), le marché du véhicule d’entreprise s’inscrit en progression de +7,39% à 293 130 unités (VP + VUL).

Par segment de marché, c’est toujours le VUL qui connaît la plus forte augmentation sur la période : +8,99% (124 263 unités), tandis que le marché du VP est en progression de +6,25%, à 168 867 unités.

Par type d’énergies, l’essence accentue sa pénétration dans les flottes puisqu’elle représente désormais 21,62% des immatriculations en entreprise. Sur quatre mois, ses immatriculations augmentent de + 60,9% à 63 364 unités (VP + VUL). Sa part de marché sur le seul segment des VP atteint 33,81%, avec un total de 57 092 immatriculations.

L’électrique, pour sa part, voit ses immatriculations augmenter de +47,33% (VP + VUL) à 6 646 unités, avec une part de marché de 2,27%. Sur les seuls VP, la part de marché s’établit à 2,5%, avec un total de 4 219 immatriculations.

Le développement des motorisations hybrides affiche une croissance à deux chiffres sur quatre mois +12,76% (9 499 unités VP + VUL). La part de marché ressort à 3,24%. Ce sont les hybrides rechargeables qui font la croissance (+ 28,04% à 2 726 unités (VP + VUL), tandis que les hybrides non rechargeables repartent eux aussi à la hausse (+7,59 % à 6 773 unités).

Quant au diesel, il continue de reculer dans les parcs d’entreprise, sur quatre mois, avec un repli de -3,24% à 213 254 unités (VP + VUL). Sur le seul segment des VP, le repli est de -12,42% (98 530 unités). Au total, les parts de marché du diesel s’établissent désormais à 72,75% sur l’ensemble du marché entreprise (VP + VUL) et à 58,35% pour les VP.