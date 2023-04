Le marché du véhicule d'occasion a cédé en juin 2019 En France, 461 441 VO se sont immatriculés en juin 2019, comptant deux jours ouvrés en moins, soit une baisse de plus de 10%. Sur le semestre, les reventes se sont cependant stabilisées à +0,2%.

Justine Pérou Par

2 860 098 d'unités VO ont écoulées avec un jour ouvré en moins sur le semestre

Les deux jours ouvrés en moins en juin 2019 auront laissé quelques traces…Car si le marché du véhicule particulier neuf a souffert, celui de l’occasion a également subi. Sur ce premier mois d’été quelque peu rétréci, 461 441 immatriculations VO ont été enregistrées en France, soit une baisse remarquable de 10,13% par rapport à la même période en 2018. Et personne, ou presque, n’a eu véritablement le sourire puisque tous les grands groupes ont été en peine, y compris les français Renault à -13,9% (102 887 unités écoulées) et PSA à -9,9% (159 646). Le groupe Hyundai a été positif à 1,2%, soit 8 832 unités écoulées en juin. Une mention spéciale est aussi attribuée à la marque du même nom qui s’est emparée de l’une des meilleures progressions sur le mois avec +2,3% (4 587) aux côtés de Skoda : +2,5% et 2 848 ventes. Et c’est tout.

Dans le détail, l’honneur est sauf pour les marques françaises avec Dacia (grande gagnante en juin) qui a augmenté ses ventes occasions de 5,6% (10 436) quand Renault, Peugeot et Citroën ont accusé respectivement un repli de 15,7% (92 325), de -9,3% (85 372) et de -9,8% (53 909). Notons que Renault n’est pas la seule à avoir franchi la barre des 15% de baisse puisque son alliée Nissan a atteint -15,3% (12 222) et que la marque Alfa Romeo a frôlé 15,5%.

Un semestre stable à 0,2%

Le mois de juin ne sera donc pas un bon souvenir pour ce cru 2019 : par tranche d’âge, le marché du véhicule particulier d’occasion n’a pas vraiment brillé. Par exemple, celle des véhicules de moins d’un an a reculé de 4,3% à 41 527 changements de mains et celle de 5 ans d’âge et plus a chuté de 13,2% à 291 194 immatriculations.



Comme pour ce qui est du VN, le VO a tout de même tenu bon sur le 1er semestre 2019 : le marché de l’occasion est resté stable à 0,2% sur les six premiers de l’année 2019 à 2 860 098 d’unités écoulées avec un jour ouvré en moins par rapport à l’exercice précédent. En général, on constate les bonnes performances des constructeurs allemands qui s’arrachent des résultats de revente bien au-dessus de la moyenne nationale : outre la marque Volkswagen (+1% et 216 929 immatriculations), BMW a par exemple performé à +5,4% (112 949) et Mercedes à 4,4% (107 163). Le japonais Toyota s’est également bien maintenu à 6% (75 659), ainsi que le coréen Hyundai à 7,3% (28 076).



Et, pour le coup, les marques françaises n’ont pas si bien entamé cette première partie de l’année 2019...Renault n’a pas su faire mieux que -4,3% d’évolution de ses ventes (591 979) alors que Peugeot (-0,1%) et Citroën (-1,8%) ont réussi à se stabiliser respectivement à 530 188 et 330 958 reventes.