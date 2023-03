Le Mobilize Duo sera produit à l'usine Renault du Maroc Pour célébrer les 10 ans de son site industriel marocain à Tanger, le groupe automobile Renault lui a attribué la production d'un nouveau modèle, en plus des Dacia : le Mobilize Duo. Ce premier véhicule 100 % électrique, conçu pour la mobilité partagée, sortira des lignes à compter de 2023.

Inaugurée en 2012 par le roi Mohammed VI, l’usine de Renault au Maroc a célébré sa première décennie en grande pompe, avec notamment la présence du ministre marocain du Commerce et de l'Industrie, Ryad Mezzour, de la directrice générale de Mobilize Clotilde Delbos, ou encore du directeur industriel du groupe automobile français, José Vicente de los Mozos.

Le Mobilize Duo made in Morocco

Ce dernier a partagé cet évènement sur le réseau LinkedIn le 14 septembre 2022 : « Cette semaine, nous célébrons les 10 ans de notre usine de Tanger. J’ai participé aux travaux de préparation de la construction de cette usine, et c’est une grande fierté pour moi de voir que c’est aujourd'hui le plus grand site de fabrication automobile du continent africain. Je suis particulièrement heureux d’annoncer à l’occasion de cet anniversaire que nous avons décidé d’affecter à l’usine la fabrication un nouveau modèle, un petit véhicule électrique conçu pour la mobilité partagée. En ligne avec la stratégie Renaulution, ce nouvel engagement marque l’importance de l’usine de Tanger dans le système industriel de Renault Group. Bravo à toutes les équipes pour leur implication et cette belle réussite. » Depuis l'ouverture du site, les salariés marocains ont fabriqué près de 2,4 millions de véhicules, expédiés ensuite vers plus de 70 pays.

Un premier véhicule 100 % électrique à l'usine Renault de Tanger

Donc oui, 10 ans, ça se fête, et il fallait bien marquer le coup. En guise de cadeau, Renault Group a confié à l'usine de Tanger la production du modèle Duo, ce quadricycle de la marque Mobilize dédiée aux services de mobilité du constructeur. Les festivités sont d’autant plus belles que le site se voit attribuer pour la première fois un produit 100 % électrique. Un modèle qu’il tâchera de sortir des chaînes de montage à compter de 2023, en tentant d’intégrer 50 % de matériaux recyclés dans sa fabrication et de le rendre recyclable en fin de vie à 95 %, promet-on. Si l’investissement concernant l’installation de cette nouvelle ligne de montage spécifique à l’électrique n’est pas connu, on sait toutefois que le complexe serait doté d’une capacité extensible à 17 000 véhicules par an. Le Mobilize Duo côtoiera ainsi les Dacia Sandero, Dokker, Lodgy et autre Renault Express produits sur ce site marocain.

Rappelons que le Mobilize Duo avait été présenté au Salon VivaTech en 2021 et qu’il sera exposé au Mondial de l’auto 2022, à Paris (du 17 au 23 octobre). Il est aussi cousin du Twizy, qu’il va logiquement remplacer, et demeure le concurrent direct de la Citroën Ami. En attribuant la production du Duo au Maroc, Renault suit la même politique de réduction des coûts que Stellantis, qui produit son quadricycle électrique à Kenitra. Le made in Morocco attire car c’est moins cher, et il y a encore de la place pour accueillir les nouveaux véhicules électriques.



