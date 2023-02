Le mois d'avril 2019 sourit aux immatriculations d'occasions En avril, le marché de l'occasion a dépassé pour le deuxième mois consécutif en 2019 la barre des 500 000 unités, affichant une hausse de 4,8%. Sur quatre mois, il progresse de 1,7%.

Benoît Landré Par

En retrait en mars (-3,7%), le marché de l’occasion hexagonal a vite réagi : plus de 500 000 unités immatriculées en avril (503 635 précisément), soit le deuxième mois consécutif au-dessus de cette barre, et une croissance de 4,8%. Les marques importées, dont les immatriculations ont grimpé de 7%, ont porté le marché. Huit d’entre elles ont notamment enregistré des progressions à deux chiffres. La hausse a été plus mesurée pour les marques françaises (+2,9%).



En revanche, sur le segment des véhicules âgés de moins de 1 an (+7,3% ; 49 730 unités), ce sont les marques hexagonales qui ont été les plus en vue (+11,3%). Citroën et Peugeot ont affiché respectivement des bonds de 17,8% et de 16,9%. La marque aux chevrons a surfé sur les ventes du C3 Aircross en occasion (+115%), qui ont compensé les baisses des C3 (-6,3%) et C4 (-34,5%). Peugeot a principalement profité des 208 (+25,4%) et 3008 (+27,5%). Les immatriculations de Renault ont augmenté de 4,7%, soutenues ce mois-ci par Clio (+13,8%) et Captur (+9,9%). Du côté des marques importées (+3,6%), les immatriculations de VO de moins de 1 an ont grimpé pour Mercedes (+21,1%), Fiat (+6,8%) et Opel (+9,3%). Elles ont lourdement chuté pour Ford en avril (-33,7%), la faute aux Fiesta (-31,4%) et Kuga (67,9%).





Le "vrai VO" très courtisé

En repli au-delà de 5 ans