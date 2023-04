Le petit camion électrique de Volta Trucks sera fabriqué en Autriche L'entreprise autrichienne Steyr Automotive (ex-MAN Truck and Bus Austria) a remporté un appel d'offres lancé par la start-up Volta Trucks pour fabriquer en série ses premiers utilitaires électriques Volta Zero en Europe. La mise en production débutera fin 2022.

Volta Trucks continue son bonhomme de chemin. Après avoir présenté son petit camion de nouvelle génération en septembre 2020, levé des fonds en janvier 2021 et annoncé ses ambitions en mai, la start-up suédoise, qui souhaite commercialiser en Europe, en Asie et en Amérique du Nord un véhicule utilitaire 100 % électrique dédié au dernier kilomètre en ville, a trouvé son partenaire idéal pour le produire à destination du marché européen.

Le Volta Zero fabriqué en série dès 2022 en Autriche

C’est à la suite d'un appel d'offres passé auprès de fournisseurs potentiels situés partout en Europe que l'entreprise Steyr Automotive, anciennement MAN Truck and Bus Austria, a signé un accord de fabrication pour produire en série le Volta Zero (quatre modèles de 7,5 à 19 tonnes) en Autriche et respecter les délais. « Le choix s'est porté sur Steyr Automotive en raison de sa vaste expérience dans la fabrication de poids lourds, de son infrastructure de fabrication existante et de la commercialisation rapide qui en résulte. Volta Trucks pourra ainsi démarrer en toute confiance la production en série fin 2022, après les essais clients de véhicules de la flotte pilote, qui débuteront au milieu de l'année prochaine », assure Volta Trucks.



Les objectifs annuels restent les mêmes qu’annoncés dans nos colonnes il y a quelques mois, soit plus de 27 000 unités produites d’ici à 2025. Ce sont Londres et Paris qui accueilleront les premiers véhicules. Cette collaboration pourrait générer jusqu’à 500 emplois supplémentaires dans la région, lesquels s’ajouteront aux 2 000 emplois indirects attendus dans la chaîne logistique. Pour dupliquer ce modèle industriel – consistant à fabriquer ses véhicules à proximité des marchés cibles et à réduire l’impact environnemental de leur distribution – et continuer son développement à l’international, d'autres projets d’usines au niveau mondial sont également déjà à l'étude.



Selon Kjell Waloen, cofondateur et directeur des technologies de Volta Trucks, « le partenariat avec Steyr Automotive constitue une étape majeure pour Volta Trucks et l'un des jalons importants avant la mise en production de nos camions tout électriques d'ici à fin 2022. Forte de plusieurs décennies d'expérience dans la fabrication de camions haut de gamme, l'équipe de Steyr Automotive a su démontrer sa capacité à produire le Volta Zero. En construisant nos camions en Autriche, au cœur de la région qui accueillera notre lancement européen, nous pourrons accélérer nos délais de mise sur le marché et limiter l'empreinte environnementale de nos opérations, conformément à nos objectifs de durabilité – un facteur clé dans nos processus décisionnels. Avec ce partenariat, la production de Volta Trucks pourra rapidement monter en puissance pour répondre aux demandes de nos clients désireux de passer sans délai à des flottes de véhicules zéro émission ».