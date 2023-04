Le réseau Nissan a perdu 18 investisseurs depuis 2010 La marque nippone est distribuée par 57 investisseurs en France, contre 75 en 2010. Le top 10 de la marque a représenté 41% des ventes en 2018.

Benoît Landré Par

Le nombre de points de vente et d’investisseurs dans les réseaux de marque ne cesse de diminuer chaque année en France. Et Nissan n’échappe à cette règle. Ses 204 points de vente VP et VUL hexagonaux sont actuellement animés par 57 investisseurs. En 2010, le réseau dénombrait 75 investisseurs pour 182 concessions. Ce sont donc 18 investisseurs qui ont quitté le réseau Nissan depuis 2010, alors que 22 implantations se sont ajoutées. Un investisseur vendait 696 VN en moyenne en 2010. Aujourd’hui, il commercialise 1 108 VN, soit un bond de 60%.



Les cinq plus gros distributeurs Nissan en France, que sont Maurin, Neubauer, Gueudet, Peyrot et Emil Frey France, ont pesé 25% des volumes de vente du réseau en 2018. La part s’élève à 41% pour le top 10 (contre 32,7% en 2017).



Une concession Nissan a commercialisé en moyenne 297 voitures neuves en 2018 et généré un chiffre d’affaires moyen de 14,3M€. La rentabilité du réseau s’est établie à 0,8% l’an passé.



Déployés depuis 2004, les nouveaux standards de la marque ont été adoptés par 60% du réseau (soit 122 concessions). En 2021, l’ensemble du réseau devra être aux normes.



