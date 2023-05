Le retard de la gigafactory Envision AESC modifie les plans de Renault pour la R5 En parallèle d'ACC, le chantier de la deuxième gigafactory française, mené par Envision AESC, bat son plein à Douai. Selon nos informations, l'ouverture du site aurait été retardée d’environ six mois. En conséquence, la production de la Renault R5 électrique serait repoussée d’autant, à septembre 2024.

La future gigafactory Envision AESC doit alimenter Renault en batteries, notamment pour la R5 électrique.

Après celle d'ACC, coentreprise unissant Stellantis, Mercedes-Benz et TotalEnergies, à Douvrin (Pas-de-Calais), une deuxième gigafactory française doit ouvrir ses portes dans le nord de la France. Fruit d’un partenariat entre Renault et le sino-japonais Envision AESC, cette usine de fabrication de batteries pour voitures électriques commence à sortir de terre à Douai (Nord) pour être opérationnelle en 2024. Depuis le mois de mars 2023, le compte LinkedIn d’Envision AESC France publie en effet régulièrement des photos de l’avancée du chantier. Outre la charpente en bois de type lamellé-collé, nous y apprenons par exemple que la toiture du bâtiment est en cours d’installation depuis la mi-mai.

Néanmoins, selon nos informations, l’ouverture de cette deuxième gigafactory française, située au cœur du pôle Renault ElectriCity, aurait été repoussée de plusieurs mois. En conséquence, le lancement de la production de la future Renault R5 électrique serait retardé et il désormais programmé pour septembre 2024, au lieu du printemps de la même année.

Les futures voitures électriques Renault made in France

Alors que Stellantis et Mercedes-Benz pourront profiter des batteries conçues par ACC à partir de fin 2023, notamment pour le Peugeot e-3008 (lancement en mars 2024), Renault se voit donc contraint d’adapter son planning prévisionnel de production, le constructeur s’étant engagé à fabriquer tous ses futurs modèles électriques en France. Outre la Mégane E-Tech, le prochain Scénic et la R5 à Douai, le Losange a ainsi annoncé que sa nouvelle R4 serait assemblée à Maubeuge aux côtés du Kangoo. Sans compter la confirmation de production sur le sol hexagonal des futurs utilitaires du Losange : le Master (XDD) à Batilly et le Trafic à Sandouville.

Media Image Image La batterie Envision équipera la Renault 5, l'Alpine A290, la future Nissan Micra ainsi que la Renault 4. Renault

De son côté, Envision AESC, dont le siège est situé au Japon, appartient à 80 % au spécialiste chinois de l’énergie Envision et à 20 % à AESC, fruit d’une coentreprise entre les groupes japonais Nissan et NEC. Exploitant déjà cinq usines dans le monde avant l’ouverture prochaine de cinq autres sites, dont un en France et un autre à Sunderland (Nissan), Envision AESC revendique la présence de ses batteries dans 600 000 voitures.