Le top 10 des SUV de segment C Toujours aussi présents dans les showrooms, les SUV ont eux aussi subi le manque d'allant du marché. Un trio français a dominé les ventes au premier semestre 2019.

Arnaud Murati Par

Voir les photos Citroën C5 Aircross - Renault Kadjar thomas.antoine/ACE Team, THOMAS ANTOINE/ACE TEAM

Les SUV de segment C (M1 selon la segmentation française) ont beau voir leurs ventes être globalement orientées à la baisse, ils n'en demeurent pas moins les engins les plus courus du moment. Surtout l'un, si l'on s'en tient uniquement aux statistiques de vente. Le Peugeot 3008 représente à lui seul 2,4 fois les ventes du Citroën C5 Aircross, qui est pourtant la deuxième plus grosse diffusion du segment...



1) Peugeot 3008, 40 204 ventes au premier semestre, -14%

2) Citroën C5 Aircross, 16 808, ns

3) Renault Kadjar, 14 989, -5,3%

4) Volkswagen Tiguan, 11 003, -7%

5) Toyota C-HR, 9728, -4,3%

6) Nissan Qashqai, 9547, -28,7%

7) BMW X1, 5895, -4,5%

8) Audi Q3, 5489, +70,6%

9) Opel Grandland X, 4952, +2,4%

10) Kia Sportage, 4670, -24,7%