Le transporteur automobile Driiveme ouvre son capital pour renforcer sa position en Europe La société française Driiveme, spécialisée dans le convoyage automobile, a ouvert son capital au fonds ISAI afin de renforcer sa position sur ses marchés historiques et développer ses activités dans de nouveaux pays. Elle entend atteindre un chiffre d’affaires de 100 M€ d'ici à trois ans.

Benoît Landré Par

Voir les photos La société Driiveme a ouvert son capital au fond ISAI pour accélérer sa croissance en Europe. DR

Auto-financé depuis sa création en 2012 par les frères Alexandre et Geoffroy Lambert, Driiveme franchit une nouvelle étape de son développement en ouvrant son capital. La société spécialisée dans le convoyage et la logistique automobiles a annoncé l'arrivée du fonds ISAI comme actionnaire « dans le cadre d’un OBO (Owner Buy Out) minoritaire aux côtés des fondateurs et de leur équipe de management ». Ce dernier entre dans le capital à hauteur de 20 à 30 % (la société n'a pas souhaité communiquer le chiffre précis). ISAI se présente comme un acteur accompagnant les entrepreneurs de la tech et du digital, ainsi que les sociétés profitables en forte croissance réalisant un chiffre d’affaires d’au moins 10 M€.

« Le marché du convoyage individuel est tiré par des tendances structurelles positives (notamment les accès en ville de plus en plus réglementés, le développement des ventes en ligne), améliorant ainsi, année après année, le taux de pénétration de ce service. Driiveme a tous les atouts pour en bénéficier, jouant un rôle crucial dans l’optimisation de la chaîne logistique de ses clients » commente Pierre Dumas, directeur d’investissement chez ISAI.

Driiveme opère dans neuf pays en Europe

Ce changement capitalistique doit permettre à la start-up hexagonale de renforcer sa position sur ses marchés historiques que sont la France, l’Europe du Sud, le Royaume-Uni, mais aussi de s’étendre au-delà. Driiveme, qui couvre neuf pays et emploie 60 personnes, avait annoncé son déploiement en Allemagne (avec la Suisse et l'Autriche) en fin d'année 2022. La société s'attend à y réaliser un chiffre d'affaires compris entre 1 et 2 M€ pour sa première année pleine et annonce « une trajectoire de croissance ambitieuse » sur le marché germanique. La France pèse à ce jour une part de 65 % de son activité. Les fondateurs anticipent un rééquilibrage en fin d'année 2023, avant que l'international ne prenne l'ascendant en 2024.

Opérations de croissance externe stratégiques

Cette opération va également lui permettre « d’enrichir et d’améliorer son offre de services, ainsi que d’accélérer la mise en place de certains leviers opérationnels ». « Dans un marché jusqu’à présent fragmenté, nous serons aussi opportunistes sur d’éventuelles opérations de croissance externe stratégiques. Notre objectif est d’atteindre un chiffre d’affaires supérieur à 100 M€ d'ici à trois ans. ISAI est le bon partenaire pour nous accompagner dans nos réflexions stratégiques » commente Geoffroy Lambert, CEO et cofondateur de Driiveme.

La société annonce opérer chaque mois plus de 20 000 transports de véhicules grâce aux plus de 20 000 chauffeurs inscrits sur sa plate-forme. Driiveme, qui revendique plus de 4 000 entreprises clientes, prévoit d’enregistrer un CA de 45 M€ en 2023.