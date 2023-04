Legrand reprend les derniers sites de Didier Berrezai et entre dans le réseau Citroën Le groupe de distribution automobile Legrand devrait concrétiser prochainement le rachat des quatre dernières concessions Citroën et DS détenues par Didier Berrezai, situées dans la Manche et le Calvados. Il va ainsi faire son entrée dans les réseaux des deux marques françaises.

Le « démantèlement » de la société dirigée par Didier Berrezai avait démarré en octobre 2022 avec la cession des affaires Ford et Suzuki à la famille Legrand. Le retrait définitif du groupe de la distribution automobile sera prochainement acté avec la cession des concessions Citroën et DS de Cherbourg-en-Cotentin, Coutances, Saint-Lô (Manche) et Bayeux (Calvados)… au groupe Legrand.

Les deux premières marques françaises pour le groupe Legrand

Cette nouvelle opération, qui a été notifiée sur le site de l’Autorité de la concurrence, va permettre à l’entité familiale d’entrer dans les réseaux des marques Citroën et DS et ainsi de consolider sa position en Normandie avec le groupe Stellantis. Celle-ci représente également les logos Opel, Jeep et Alfa Romeo, mais pas dans la Manche ni dans le Calvados.

Ces quatre concessions, que Didier Berrezai avait acquises en 2004 auprès du groupe GTI (Gérard Tébaldini Investissements), représentent un volume de 1 650 véhicules neufs et d’occasion. Le groupe Legrand va par la même occasion se renforcer dans le département de la Manche, qu’il couvre aujourd’hui avec la seule marque Ford (Cherbourg-en-Cotentin et Saint-Lô).

Un nouvel investisseur de moins dans le réseau Citroën

Didier Berrezai, qui a démarré ses activités de concessionnaire en 1988 avec la marque Citroën à Flers (Orne), avait déjà cédé en fin d’année 2022 ses affaires Citroën d’Avranches, Granville, Mortain-Bocage, Parigny (Manche), Flers (Orne) et Vire (Calvados) au groupe Bayi, ainsi que ses points de vente Citroën de La Richardais, Saint-Malo (avec le DS Store) et Dinan en Bretagne à Gemy.

En 2021, le groupe Berrezai pointait à la 82e place des distributeurs automobiles en France avec un chiffre d’affaires de 159,4 millions d’euros, pour un volume de 3 635 VN et 5 671 VO.