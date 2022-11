Les 10 plus gros distributeurs Audi en France en 2019 Qui sont les groupes de distribution automobile qui commercialisent le plus de voitures neuves Audi en France ? « L'argus » vous livre le top 10 de 2019.

Par Benoît Landré

Voir les photos Au 1er janvier 2019, le réseau Audi dénombrait 149 points de vente en France et comptait 66 investisseurs

Pour cette enquête, Volkswagen Group n'a pas souhaité communiquer cette année les volumes des principaux distributeurs de l'ensemble de ses marques (Volkswagen, Audi, Seat, Skoda). Cependant, il nous a livré, pour chacune, un top 10 des principaux opérateurs (mais sans les chiffres).

Le plus gros distributeur de voitures neuves Audi en France n'est autre que la filiale Volkswagen Group Retail France (VGRF), propriété de Porsche Holding. En 2018, celle-ci avait écoulé un peu plus de 8 000 unités. Les groupes de distribution By My Car et Jean Lain, tous deux implantés dans le Rhône-Alpes, complètent le podium.

Le groupe Central Autos intègre le top 10 Audi

Audi Part dans les ventes de la marque : 44,9% en 2018*

(40,1% en 2014) Groupe Implantations Volkswagen Group Retail France (VGRF) Nantes, Clermont-Ferrand, Rennes, Amiens, Paris 12, Paris 16, Montigny-le-

Bretonneux, Lille, Nancy, Metz, Marne-la-Vallée, Vélizy-Villacoublay, Lens,

Hazebrouck, Dunkerque, Bruay-la-Buissière, Douai, Mougins, Nice Bymycar Lyon, Avignon, Bougoin-Jallieu, Dijon,

Saint-Étienne Jean Lain Annemasse, Annecy, Cessy,

Grenoble, Chambéry Bauer Saint-Ouen, Paris 17, Roissy DBF Montpellier, Bordeaux Priod Montrouge, Paris 15,

Chambourcy PLD (Leydet) Marseille, Aix-en-Provence,

Saint-Victoret Hecquet Rouen, Le Havre, Dieppe, Bayonne De Boussac Toulouse Central Autos Saint-Fons, Francheville *Volume des ventes non communiqué par les marques du groupe Volkswagen

Étiquettes