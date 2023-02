Les 10 plus gros distributeurs Renault-Dacia en France en 2019 Qui sont les groupes de distribution automobile qui commercialisent le plus de voitures Renault et Dacia en France ? « L'argus » vous livre le top 10 de 2019.

Premier groupe de distribution en France, Emil Frey se positionne assez logiquement comme le principal vendeur de voitures neuves Renault et Dacia en 2019, avec un volume de 52 656 unités, en hausse de 0,5 % par rapport à 2018. Comme en 2017 et en 2018, les groupes Gueudet et Bodemer complètent le podium. On notera les fortes progressions des groupes Faurie (+ 49 %) et Eden Auto (+ 48,4 %), qui ont conclu plusieurs opérations de croissance externe l’an passé.



Altaïr et Synethis intègrent le top 10 Renault et Dacia

Deux opérateurs ont fait leur entrée dans le top 10 cette année : Altaïr, suite au rachat des affaires du groupe Colin et de la Société de diffusion automobile d'Orsay (SDAO), et Synethis, entité née l’an passé du rapprochement des groupes Delieuvin et Figest. Ils remplacent les groupes Bernard et GGP.

Au total, le cumul des ventes du top 10 (soit 207 549 unités) a représenté 29,8 % des ventes totales des marques Renault et Dacia en France en 2019.



Renault Retail Group devance nettement les opérateurs privés

Enfin, il convient de préciser que ce classement n’intègre pas la filiale du constructeur, Renault Retail Group. Sur l’exercice 2019, avec un volume de 189 911 voitures neuves vendues, celle-ci reste de très loin le premier distributeur Renault et Dacia en France.



Renault & Dacia Part du top 10 dans les ventes de la marque : 29,8% en 2019

(22,5% en 2014 ) Emil Frey France Aix-En-Provence, Albertville, Annemasse, Armentieres, Arras, Bethune, Calais, Carvin, Chalons-En-Champagne, Chambery, Chauny, Creteil, Dunkerque, Englos, Epernay, Henin-Beaumont, Hirson, La Ferte-Sous-Jouarre, Laon, Lens, Lievin, Longwy, Marignane, Meaux, Metz, Noeux-Les-Mines, Pavillons-Sous-Bois, Reims, Roncq, Saint-Jean-De-Maurienne, Saint-Omer, Soissons, Thionville, Thonon-Les-Bains, Troyes, Villemomble, Vitrolles, Vitry-Sur-Seine, Wormhout. 52 656 ventes Gueudet Abbeville, Amiens, Annecy, Beauvais, Boulogne-Sur-Mer, Berck, Clermont, Cluses, Compiegne, Creil, Crepy-En-Valois Deauville, Dieppe, Eu, Evreux, Fecamp, Lisieux, Louviers, Neufchatel-En-Bray, Peronne, Persan, Pont-Audemer, Vernon, 28 235 Bodemer Alencon, Argentan, Auray, Bayeux, Carhaix-Plouguer, Chateaulin, Cherbourg, Concarneau, Coutances, Flers, Guingamp, Lamballe, Lannion, Lorient, Loudeac, Morlaix, Paimpol, Ploermel, Pontivy, Quimper, Saint-Brieuc, Saint-Lo, Vannes, Vire. 21 294 LS Group Avranches, Brie-Comte-Robert, Chartres, Chateaudun, Chatou, Conflans-Sainte-Honorine, Dinan, Granville, La Defense, Mantes-La-Ville, Maintenon, Melun, Saint-Germain-En-Laye, Saint-Malo. 20 378 Eden Auto Agen, Aire-Sur-L’Adour, Auch, Bayonne, Condom, Dax, Langon, Lannezan, Lourdes, Marmande, Mont-De-Marsan, Oloron-Sainte-Marie, Orthez, Pau, Tarbes, Villeneuve-Sur-Lot. 17 242 Faurie Bergerac, Brive, Cahors, Castellesarrasin, Limoges, Montauban, Perigueux, Saint-Junien, Souillac, Tulle. 15 814 Altaïr Athis-Mons, Chatenay-Malabry, Clamart, Etampes, Massy, Montlhery, Montrouge, Orsay, Sainte-Genevieve-Des-Bois, Sceaux, Viry-Chatillon. 14 247 Rouyer Challans, Cholet, Clisson, Fontenay-Le-Comte, La Roche-Sur-Yon, Les Herbiers, Les Sables D’Olonne, Lucon, Niort, Parthenay, Pornic, Reze, Thouars, Saumur. 13 643 Thivolle Chalon-Sur Saone, Givors, Macon, Saint-Etienne, Saint-Genis-Laval, Villefranche-Sur-Saone. 12 622 Synethis Arles, Brignoles, Cavaillon, Draguignan, Gap, Frejus, Manosque 11 418

