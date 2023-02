Les 10 plus gros distributeurs Skoda en France en 2019 Qui sont les groupes de distribution automobile qui vendent le plus de voitures neuves Skoda en France ? « L'argus » vous livre le top 10 de l'année 2019.

Comme pour les autres marques qui composent le groupe Volkswagen, Skoda a communiqué un top 10 des groupes pour l'année 2019 sans faire mention du volume de ventes de chacun d'entre eux. De la même manière, la marque a intégré la filiale Volkswagen Group Retail France (VGRF) dans son classement. Une filiale qui se positionne d'ailleurs à la première place, devant les groupes Jean Lain et By My Car (même podium que l'an passé). Un seul changement est à noter dans le top 10 annuel : l'entrée du groupe Valauto et la sortie de la filiale Volkswagen Group France. Cinq opérateurs figurent à la fois dans le top 10 Skoda et dans celui de Seat : Jean Lain, By My Car, De Boussac, Jeannin et Verbaere.

210 véhicules neufs vendus pour une concession Skoda

Au 1er janvier 2020, la marque Skoda couvrait le territoire hexagonal avec 150 points de vente (dont 16 en propre). Le réseau dénombrait 86 investisseurs. En moyenne, en 2019, une concession de la marque a vendu 210 véhicules neufs (voitures et utilitaires).



(33% en 2014) Volkswagen Group Retail France Rennes, Bruay-la-Buissière, Douai, Amiens, Clermont-Ferrand, Lens, Dunkerque, Hazebrouck, Nantes, Nancy, Metz, Paris Est Jean Lain Chambéry, Grenoble, Albertville, Annecy, Annemasse By My Car Lyon, Villefranche-sur-Saône, Saint-Étienne, Bourgoin-Jallieu De Boussac Bordeaux, Toulouse CB Automobiles Saint-Maximin Neubauer Saint-Ouen-l'Aumône, Saint-Denis, Saint-Brice-sous-Forêt Jeannin Melun, Auxerre, Troyes. Verbaere Villeneuve-d’Ascq, Maubeuge,

Valenciennes, Reims Valauto Lille Warsemann Blois, Tours *Volume des ventes non communiqué par les marques du groupe Volkswagen

