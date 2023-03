Les acheteurs de voitures sont de plus en plus informés Une étude réalisée au Royaume-Uni démontre que le cycle d'achat, entre la première recherche et la signature du bon de commande, s'est nettement raccourci. La société MotorK dresse un constat similaire en France, qui résulte principalement de la chute des stocks et de l'allongement des délais.

Voir les photos Très bien informés lorsqu'ils pénètrent dans un showroom, les clients se décident plus rapidement au moment d'acheter Solène Ameur - L'argus

Selon une enquête réalisée par Marketing Delivery auprès de 400 concessionnaires franchisés au Royaume-Uni en août 2022, les acheteurs de voitures sont de plus en plus informés lorsqu’ils franchissent les portes d’un point de vente. Entre leur première recherche et la signature du bon de commande pour un véhicule neuf ou d’occasion, le cycle moyen d’achat est tombé à seulement 5 jours, contre 16 jours avant la pandémie et 6 jours lors de la dernière enquête menée en novembre 2021.

Selon Jeremy Evans, directeur général de Marketing Delivery cité par le média AMonline, « une proportion encore plus élevée de clients se rend dans les showrooms en possession de toutes les informations dont ils ont besoin pour prendre une décision ferme concernant leur prochain achat ».



Plus de réactivité face à la pénurie de stocks

Davantage de clients qui achètent pour un « besoin vital »