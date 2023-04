Les bons comptes de Toyota et Lexus au premier semestre 2022 Au terme des six premiers mois de l'année 2022, le groupe automobile Toyota (et Lexus) fait le bilan. Il a vu son chiffre d'affaires et sa marge opérationnelle bondir en un an dans le monde, tandis qu'en Europe il a gagné 1 point de part de marché. Les commandes clients ont gonflé de 20 % en France.

Justine Pérou Par

Voir les photos Toyota Motor Corporation a vendu 10 millions de véhicules dans le monde au cours de son exercice fiscal 2021-2022 Justine Pérou

Selon Frank Marotte, le président de Toyota France, « l’année qui vient d’être clôturée a été exceptionnelle. Nous restons le premier constructeur mondial en termes de volumes, et notre rentabilité est une énorme satisfaction, tirée de ventes saines ». Ses propos interviennent lors de la présentation des résultats pour l’exercice fiscal clos au 1er mars 2022 et le bilan du premier semestre. Tous les voyants sont au vert pour le groupe automobile, qui a vendu 10 millions de véhicules (avec Lexus) dans le monde, soit une hausse de 5 % par rapport à 2020-2021. Le chiffre d’affaires a grimpé de 15,3 % en un an pour atteindre 240 milliards d’euros. Quant à la marge opérationnelle, elle s’est établie à 23 milliards d’euros après avoir augmenté de 36,3 %. Pour l’exercice en cours, les prévisions annuelles tablent sur une progression des ventes de 3 % à 11 millions d’unités écoulées, pour des revenus en hausse de 6 % à 254 milliards d’euros. Mais la perte financière sera inévitable en raison du contexte actuel, en particulier à cause de la hausse du coût des matières premières. Le groupe assure donc que des efforts devront être faits pour optimiser la relation avec les fournisseurs.

Toyota deuxième après Volkswagen en Europe

Sur le périmètre européen, si les immatriculations se sont repliées de 6 % au cours des six premiers mois de l’année à 563 067 unités, la part de marché de Toyota a gonflé d’un point, à 7,6 %, ce qui place Toyota deuxième parmi les marques les plus sollicitées derrière Volkswagen au premier semestre 2022. Le poids des véhicules électrifiés a augmenté de 9 points en glissement annuel et a donc dépassé 68 %. Ce mix devrait atteindre 90 % des ventes totales en 2025. « Nous estimons très encourageante la part de marché record de 7,6 % au premier semestre, compte tenu des difficultés géopolitiques, économiques et des problèmes d’approvisionnement. Nous enregistrons une demande sans précédent en faveur de nos nouveaux modèles, tels que la Yaris Cross, l’Aygo X et le Lexus NX, mais également de nos modèles plus anciens comme la Yaris, la Corolla et le C-HR. Nous affichons un carnet de commandes à six mois qui atteste de la force de notre gamme électrifiée à faibles émissions de CO2 », a déclaré Matt Harrison, président et CEO de Toyota Motor Europe.

Toyota et Lexus en France

En France maintenant, la satisfaction est aussi au rendez-vous, surtout du côté des commandes au premier semestre. Ces dernières ont augmenté de 20 % pour les VP Toyota et Lexus (63 600) et de 28 % sur le canal des ventes à particuliers (34 500). Et, alors que les livraisons ont fléchi de 20 % pour les deux marques, celles-ci ont gardé une part de marché stable, soit – 0,2 point de perdu sur un an. « L'année 2022 restera une année record », ajoute Frank Marotte. La rentabilité du réseau est parvenue à 2 points du chiffre d’affaires de 2021 et est quasi comparable à fin juin 2022, alors que le constructeur assure ne pas se diriger vers les contrats d’agence. Le maillage aurait atteint son niveau de maturité, soit 270 sites Toyota et 42 sites Lexus.

Tags