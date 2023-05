Les bons résultats annuels des constructeurs automobiles japonais pour l’exercice 2022-2023 Les constructeurs automobiles japonais ont publié leurs résultats financiers pour l’exercice fiscal 2022-2023, qui s’est clos le 31 mars. Malgré un recul du bénéfice pour Honda et Toyota, tous ont enregistré de solides résultats et ils maintiennent des prévisions ambitieuses pour l’année 2023-2024.

Par Robin Schmidt

Voir les photos Pour l'exercice fiscal 2023, le numéro un mondial Toyota prévoit d'atteindre un nouveau record de 11,38 millions de véhicules vendus, toutes marques du groupe confondues. DR

Honda, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Suzuki, ou encore le numéro un mondial Toyota... Les constructeurs automobiles japonais, qui composent avec un calendrier fiscal décalé, viennent de publier leurs résultats financiers pour l’exercice 2022-2023, qui s'est terminé le 31 mars 2023. Tous ont réalisé une bonne année, malgré un bénéfice en baisse pour Honda et Toyota.

L’argus a compilé les principaux indicateurs mondiaux de performance des acteurs nippons de l'industrie automobile, mais aussi leurs prévisions pour l’exercice fiscal 2023-2024, entamé le 1er avril dernier.

À lire aussi Les résultats des constructeurs japonais pour leur premier semestre 2022

Honda

L’exercice fiscal s'est révélé un peu compliqué pour Honda. Le groupe a en effet dû faire face à de nombreux aléas de production et de ventes, dus à l'impact du Covid-19 en Chine et à la pénurie mondiale de semi-conducteurs. Pour ne rien arranger, la flambée des coûts des matériaux et l'inflation avaient obligé le constructeur nippon à réduire ses objectifs de ventes en valeur et en volume.

Après avoir enregistré un bénéfice net d’environ 4,6 milliards d’euros sur l’exercice passé, Honda espère ainsi le voir augmenter de 15,1 % en un an, pour atteindre 5,4 milliards d’euros en 2023. Le groupe s’attend également à un chiffre d'affaires à hauteur de 123,5 milliards d’euros, soit une augmentation de 7,6 % par rapport à l’exercice fiscal 2022-2023, et prévoit d’écouler 4,35 millions de véhicules l’an prochain (+ 18 %).

Mazda

Le constructeur Mazda a quant à lui clôturé son année fiscale sur de très bons résultats. Avec 1,11 millions de véhicules vendus au cours de la période de douze mois close le 31 mars 2023, les ventes de la marque ont permis de générer un chiffre d’affaires de 27,1 milliards d’euros, en progression de 23 % sur un an.

Media Image Image Le constructeur Mazda a vendu 1,11 millions de véhicules au cours de l'année fiscale 2022, qui s'est achevée le 31 mars 2023. Franck Boittiaux - L'argus

Son bénéfice net s’élève de son côté à 1,012 milliards d’euros, soit une hausse exceptionnelle de 75 % par rapport au précédent exercice fiscal. Pour l’année 2023, Mazda anticipe un chiffre d’affaires de 42,3 milliards d’euros, pour un résultat net de 935,2 millions d'euros. Au niveau mondial, ses ventes devraient atteindre 1,3 millions d’unités.

Mitsubishi

Du côté de Mitsubishi, le chiffre d’affaires s’est établi à 16,5 milliards d’euros (+ 21 %) au cours de l’année fiscale 2022-2023. Le résultat net du constructeur a quant à lui bondi à 1,13 milliard, ce qui représente une augmentation de 128 % par rapport au précédent exercice fiscal. Une performance nettement encouragée par l’impact des taux de change, puisque les ventes en volumes de Mitsubishi ont à l’inverse nettement régressé. Le groupe nippon a en effet vu ses ventes mondiales diminuer de 11 % en un an, à 834 000 unités, un résultat tiré vers le bas par le marché européen (- 49 %).

La société reste prudente au niveau de ses prévisions pour le prochain exercice fiscal. Mitsubishi mise ainsi sur un chiffre d’affaires d’un peu plus de 18,1 milliards d’euros (+ 10 %) et sur une baisse de 41 % de son bénéfice net, celui-ci étant attendu aux environs de 673 millions d’euros. Le constructeur espère également voir ses ventes mondiales augmenter de 10 %, pour atteindre 917 000 unités.

Nissan

Malgré un environnement commercial très difficile, Nissan est tout de même parvenu à afficher de solides performances sur son année fiscale. Le chiffre d’affaires du constructeur japonais s’est élevé à un peu moins de 71,5 milliards d’euros, contre 56,8 milliards pour l’exercice précédent, avec un volume de ventes mondiales qui s’est établi à 3,3 millions d’unités.

Nissan a également vu son bénéfice net atteindre près de 1,5 milliard d’euros, dépassant largement ses prévisions. Dans cette continuité, le groupe a revu ses objectifs à la hausse pour l’exercice 2023 et table sur un chiffre d’affaires de 83,5 milliards d’euros, ainsi que sur un résultat net de 2,1 milliards d’euros.

À lire aussi Alliance Renault-Nissan. Un partenariat autour de projets à forte création de v…

Subaru

Subaru annonce avoir augmenté ses ventes mondiales de 16,1 %, celles-ci ayant atteint les 852 000 unités au cours de l’exercice fiscal qui vient de s’achever. Une croissance qui s’explique en partie par la hausse de la production mondiale (+ 20,3%) et par les ventes réalisées sur les marchés japonais et américain. En raison des effets positifs des taux de change et de la croissance des ventes mondiales, le chiffre d'affaires de Subaru a grimpé de 37,5 %, à presque 25,5 milliards d’euros. Son bénéfice net est quant à lui passé de 879 millions à 1,3 milliard d’euros en l’espace d’un an.

En ce qui concerne l’exercice fiscal 2023-2024, le constructeur nippon espère porter ses ventes mondiales à 1,01 millions d’unités, le marché-clé des Etats-Unis devant mener la croissance des ventes. Subaru prévoit aussi une hausse de son chiffre d’affaires de 11,3 % sur un an, à 28,2 milliards d’euros, tandis que son bénéfice net devrait, selon les prévisions, atteindre 1,4 milliards d’euros (+ 4,8 %).

Suzuki

Au cours de l’exercice fiscal 2022-2023, le chiffre d’affaires et les bénéfices de Suzuki ont tous deux fortement augmenté, notamment grâce à une progression des ventes et à l’impact des taux de change. Le constructeur nippon a vu son chiffre d'affaires grimper de 30,1 % sur un an pour atteindre près de 31,3 milliards d’euros, tandis que son résultat net a enregistré une hausse de 45,6 %, soit un bénéfice annuel de plus de 2,5 milliards d’euros.

Pour le prochain exercice, la société prévoit une croissance de 5,6 % de son chiffre d’affaires, celui-ci pouvant s’élever à plus de 33 milliards d’euros, si la progression des ventes s’avère être maintenue. L'augmentation des investissements du constructeur prévue pour cette année, l’évolution du cours du yen et la hausse des prix des matières premières devraient toutefois impacter les bénéfices de Suzuki pour l’exercice 2023, qui prévoit une baisse de 11,2 % de son résultat net.

Toyota

Le groupe Toyota a dépassé ses objectifs sur l'ensemble de son exercice fiscal 2022-2023, qui s’est achevé le 31 mars. Le chiffre d’affaires du numéro un mondial de l’automobile a atteint les 263,5 milliards d’euros, soit une progression de 18,4 % en l’espace d’un an. Les ventes du constructeur ont également progressé par rapport à l’exercice précédent, passant de 10,3 millions de véhicules à 10,5 millions en 2022 (+ 1,7 %).

Cependant, à l’instar de son compatriote Honda, son bénéfice net a chuté à 17,3 milliards d’euros, soit - 14 %. Une diminution que le groupe explique en grande partie par l'envolée de ses coûts de matières premières. Toyota anticipe néanmoins un rebond de 5 % de son résultat net pour le prochain exercice fiscal, au même titre qu’un nouveau record de ses ventes de voitures en volumes, qui devraient atteindre les 11,38 millions d’unités.

À lire aussi Toyota, le succès au rendez-vous en 2022

Nota bene : Conversions Yen/Euros réalisées par L'argus. Au 17 mai 2023, 1 yen = 0,0067 euro.