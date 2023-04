Les constructeurs auto atteignent un niveau de rentabilité historique Dans sa dernière étude consacrée au secteur automobile, AlixPartners révèle que la rentabilité moyenne des constructeurs, tirée par la hausse des prix des voitures neuves, a atteint un niveau historique, dépassant pour la première fois en 2021 celle des équipementiers.

Benoît Landré

À l'image du groupe Stellantis et de sa marque Jeep, les constructeurs automobiles ont atteint des marges exceptionnelles en 2021

D’une situation de surproduction de voitures, l’industrie automobile a basculé dans une situation de flux tendu. L’écart entre la production et les ventes a rarement été aussi faible. Les stocks de voitures sont au plus bas, et ce, un peu partout dans le monde, une reconstruction de ces stocks n'étant pas prévue avant 2024-2025. La pénurie de semi-conducteurs, qui ne devrait pas se résorber avant 2024 selon AlixPartners, a déclenché ce dérèglement de l’industrie automobile. « Le pic de la crise a été atteint il y a six mois. Même si le problème perdure, les constructeurs ont mis en place des “ tours de contrôle ” de leur supply chain, leur permettant d’avoir une meilleure compréhension et gestion de la situation » analyse Alexandre Marian, directeur associé d'AlixPartners. D'après le cabinet, ce déséquilibre entre l’offre et la demande a permis à l’industrie automobile de retrouver, pour la première fois depuis vingt ans, du « pricing power ».



Orientation sur les véhicules les plus rentables

Mécaniquement, les prix des voitures ont grimpé. Les fabricants ont orienté leur production vers les véhicules les plus rentables, ceux du segment C, ainsi que vers les modèles électrifiés. Les politiques de remises et autres conditions commerciales se sont fortement réduites dès la fin de l’exercice 2021, au grand dam des concessionnaires. Résultat : les rentabilités moyennes enregistrées par les 25 principaux constructeurs mondiaux ont atteint un niveau historique, de l’ordre de 12,6 % (marge d’Ebitda) en 2021, soit un gain de 3,2 points par rapport à 2020. AlixPartners rapporte que, pour la première fois, la rentabilité moyenne des 25 principaux constructeurs automobiles dépasse celle des 50 plus grands équipementiers mondiaux, qui s’établit à 10,8 %. Le cabinet ajoute que la marque américaine Tesla a enregistré pour la première une marge opérationnelle supérieure à la moyenne de l’industrie automobile et qu'elle affiche dorénavant une structure de coût « ressemblant à celle d’un constructeur classique ».

Sur un marché automobile contraint, les constructeurs devraient continuer d’augmenter le prix des véhicules. Cette hausse pourrait toutefois être contrebalancée par l’augmentation des coûts des matières premières, du transport, de l’énergie, de la main-d’œuvre ou de production des voitures électriques. « Les prix des matières premières ont fortement augmenté, mais les conséquences ne se sont pas encore entièrement répercutées sur les performances des constructeurs et des fournisseurs. Il faut donc rester prudent quant à la question de la rentabilité du secteur automobile sur le long terme », tempère Alexandre Marian. De plus, à l'horizon 2023-2024, AlixPartners anticipe un effet plateau sur les volumes de vente de voitures dans le monde en raison de la chute des voitures thermiques qui ne sera pas compensée par la croissance des électriques, dont le prix est bien plus élevé.



Attractivité et désendettement

Cette profitabilité exceptionnelle des constructeurs automobiles a permis d’augmenter la valeur et l’attractivité du secteur automobile (constructeurs et fournisseurs) aux yeux des investisseurs. AlixPartners prévoit un quasi-doublement de la valeur du secteur d'ici à 2023, pour atteindre 89,2 milliards de dollars contre 46,8 milliards en 2021. Plus de la moitié de cette valeur devrait provenir des constructeurs (63 %), ce qui constitue un autre inversement de tendance puisque pendant longtemps la majorité du profit économique du secteur reposait sur les fournisseurs. « L’image des constructeurs est en train de changer aux yeux des investisseurs, qui ont longtemps considéré ces derniers comme des industries lourdes, qui nécessitaient des investissements mais généraient peu de retours » observe Laurent Petizon, directeur associé d’AlixPartners. Pour expliquer cette valorisation accrue du secteur, le cabinet souligne par ailleurs que les constructeurs ont profité de cette période faste pour abaisser leur point mort et que la génération de cash au cours des deux dernières années a dépassé l’augmentation de la dette. Les constructeurs ont réduit leur dette à hauteur de 103 milliards d’euros en 2021 (– 11 %), tandis que les fournisseurs ont maintenu des niveaux d'endettement pratiquement au plus haut.