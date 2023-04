Les constructeurs jouent des coudes sur les canaux "stratégiques" En voulant privilégier les canaux les plus rentables, les constructeurs se sont heurtés à un marché des particuliers mollasson et à des reports de livraison pour certains modèles. Analyse des performances des marques au premier semestre de 2021.

« Des ventes sur les canaux les plus rentables », tel était le mot d’ordre de la plupart des constructeurs en début d’année 2021, dans la continuité du mouvement opéré tout au long de l’exercice passé. Or, pour ce faire, il aurait fallu un canal des particuliers un peu plus vigoureux. En effet, celui-ci n’a pas répondu aux attentes des constructeurs sur ce premier semestre, accaparant seulement 41,8 % des immatriculations de voitures neuves. Les portes ouvertes du mois de juin, comme les précédentes d’ailleurs, ont connu un engouement très relatif. De plus, nombre de commandes n’ont pas pu être livrées en raison des allongements de délai sur certains produits, conséquence de la pénurie de semi-conducteurs. « Les carnets de commandes ne sont pas dégarnis. La demande sous-jacente est bien présente, c’est la capacité de l’outil industriel à livrer qui déterminera l’évolution du marché au second semestre », analyse Éric Champarnaud, président d’Autoways.



Les immatriculations des 30 premières marques du marché au premier semestre 2021 par canaux de ventes Marques Parts des ventes aux particuliers Part des ventes aux sociétés + LLD Part des particuliers + sociétés + LLD Part des ventes à la LCD Part des véhicules de démo. Total des immatriculations (écart 2021/2020) 1 Tesla 71.9 25.9 97.7 0.3 2.0 13 112 (+227%) 2 Mini 62.8 24.4 87.2 2.8 10.0 13 538 (+45,7%) 3 Porsche 30.1 52.8 82.9 0.9 16.2 1 845 (-7,3%) 4 Dacia 79.6 2.6 82.2 6.2 8.9 62 997 (+54,7%) 5 Land Rover 34.3 46.9 81.2 2.7 16.1 3 167 (+53,6%) 6 Toyota 54.5 21.4 75.9 13.9 9.8 54 018 (+36,5%) 7 Peugeot 32.8 40.3 73.1 9.1 15.1 163 894 (+28,1%) 8 BMW 29.3 42.9 72.2 9.9 16.4 25 102 (+29,8%) 9 Skoda 38.4 32.8 71.2 9.0 19.5 18 298 (+52,6%) 10 Hyundai 49.6 20.3 69.9 9.8 20.2 23 039 (+52%) 11 Kia 59.2 10.5 69.7 9.3 21.0 22 204 (+36,4%) 12 Audi 39.3 30.1 69.4 11.0 19.6 27 813 (+51,7%) 13 Suzuki 64.1 5.1 69.2 5.6 25.2 12 738 (+57,3%) 14 Jaguar 43.2 25.6 68.8 2.7 25.8 1 038 (+55,6%) 15 Ford 44.2 23.9 68.1 12.8 18.2 26 873 (+9,6%) 16 Volvo 25.3 42.6 67.9 14.7 17.4 9 043 (+42,3%) 17 Mercedes-Benz 30.8 36.4 67.2 13.8 19.0 26 299 (+22%) 18 DS 34.6 31.7 66.3 12.2 18.8 12 768 (+15,1%) 19 Seat 51.9 14.0 65.8 17.4 16.6 16 959 (+47,4%) 20 Renault 32.7 32.1 64.8 16.7 14.9 15 2367 (+4,3%) 21 Mazda 56.2 7.0 63.1 2.1 34.5 5 309 (+40,2%) 22 Citroën 35.1 27.1 62.2 13.9 19.8 90 581 (+22,8%) 23 Volkswagen 40.5 21.1 61.6 15.8 22.5 62 125 (+54,8%) 24 Honda 52.4 5.0 57.5 6.6 35.5 2 880 (+45,2%) 25 Cupra 41.0 15.3 56.3 9.6 34.2 1 984 26 Fiat 39.1 13.7 52.7 27.1 20.1 22 251 (+33,6%) 27 Lexus 22.8 29.3 52.1 31.1 16.6 2 663 (+4,1%) 28 Opel 37.6 14.0 51.6 23.1 25.1 22 527 (+11,7%) 29 Jeep 24.1 27.1 51.2 22.2 26.6 5 526 (+210,1%) 30 Nissan 36.6 10.1 46.7 22.2 30.9 14 728 (+1,2%) Total 41.8 26.6 68.4 12.7 17.1 922 764 (+28,9%)

Renault : un assainissement progressif

Dans ce contexte, certains constructeurs ont certainement enregistré des performances en-deçà de leurs ambitions, tant en part de marché qu’en volume. On pense, par exemple, à Renault, qui a concédé la première place du marché à Peugeot. L’an passé, la marque au losange avait tenu son rang grâce aux immatriculations réalisées sur le canal des loueurs de courte durée, avec notamment un certain nombre de véhicules livrés aux loueurs corses. Renault accuse un retard de 1,25 point sur Peugeot (à fin juin), sur l’ensemble du marché automobile hexagonal et 1 point sur le canal des particuliers. Ivan Segal, directeur du commerce de Renault France, attribue la perte de terrain de la marque au premier trimestre au « gros travail d’assainissement des canaux »dicté par le plan Renaulution, qui vise à privilégier la rentabilité au détriment des volumes.



Le dirigeant, qui observe « une courbe de croissance prometteuse », se félicite notamment des niveaux de performance affichés en mai et en juin. À ce stade, le virage “vertueux” amorcé par Renault ne se vérifie pas encore dans les chiffres. La part de ses immatriculations a reculé sur le canal des particuliers (32,7 % à fin juin 2021 contre 39,2 % sur l’exercice 2020) tandis qu’elle a augmenté sur les canaux des loueurs de courte durée (16,7 % contre 11,7 %) et des véhicules de démonstration (13,4 % contre 12,6 %). Au premier semestre 2021, la marque a immatriculé 64,8 % de ses voitures neuves sur les canaux les plus stratégiques (particuliers, sociétés et loueurs de longue durée), contre 71,6 % l’an passé.



Tesla, le “monsieur propre”

Un canal des VD stable

Le constructeur Nissan, qui a également annoncé l’an passé son ambition d’en finir avec la course aux volumes, est encore loin du compte : seulement 46,7 % de ses immatriculations sur les canaux stratégiques à fin juin et des parts encore conséquentes sur les canaux des loueurs de courte durée et des VD (que le lancement du Qashqai explique en partie). On peut noter que le segment des véhicules de démonstration reste au même niveau que l’an passé (15,9 %), alimenté par l’arrivée de nombreux nouveaux modèles électrifiés. Depuis le mois de mai, le groupe Thivolle expérimente au sein de sa concession de Saint-Étienne le nouveau concept Renault Live, qui vise à placer les véhicules d’essai au cœur du parcours client. Une approche nouvelle qui pourrait faire des émules dans les prochaines années. « Avec l’arrivée des technologies hybrides, plug-in hybrides et électriques, nous devons faire essayer les voitures de nos gammes aux clients », soulève François-Xavier Thivolle, dirigeant du groupe.



Les loueurs réduisent leurs flottes

À l’heure où les constructeurs prônent un assainissement des ventes, l’éternel débat sur les volumes accordés aux sociétés de location revient inévitablement sur la table. Car c’est bien sur ce canal que les marques entendent réguler, voire limiter le plus leurs volumes. « Les loueurs et les constructeurs sont des partenaires historiques et vont le rester encore de nombreuses années, répond Jean-Philippe Doyen, président du métier de la mobilité partagée au sein du CNPA et de Sixt France. Compte tenu de nos volumes d’achat, nous avons accès à des conditions financières plus attractives qu’un client particulier. Ce dernier sera toujours plus rentable qu’un loueur, sauf que le constructeur n’a pas d’autre alternative que nous quand il s’agit d’écouler des milliers d’unités du dernier modèle. Ils ont aussi besoin des loueurs de courte durée pour alimenter leurs concessions en produits d’occasion de six mois. Je rappelle que nous représentons en moyenne 10 à 12 % des immatriculations de VN par an, et nous sommes de très loin le premier fournisseur de VO récents à l’ensemble de la chaîne ». Les sociétés de location ont sérieusement réduit le niveau de leur flotte depuis un an et à l’heure des premiers départs en vacances, l’offre de voitures se révèle très inférieure à la demande dans certaines zones géographiques. Sur les trente principales marques du marché hexagonal, quatorze d’entre elles ont affiché une part sur le canal LCD supérieure à la moyenne nationale (12,7 % ; 10,9 % au premier semestre 2020).



