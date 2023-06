Les constructeurs ont un avantage concurrentiel dans la monétisation des données automobiles Le cabinet KPMG a analysé les opportunités et les risques liés à la croissance du marché du véhicule connecté et à la libéralisation des données. Il estime que les constructeurs, « gardiens de la donnée », possèdent un avantage compétitif notable par rapport aux autres acteurs du secteur automobile.

Dans son étude consacrée à la monétisation des données automobiles, le cabinet KPMG rapporte que ce marché pourrait atteindre 250 à 400 milliards de dollars à l'horizon 2030 « grâce à la croissance du volume de données générées ». Ce dernier anticipe dans le même temps une baisse progressive de la valeur unitaire de la data de l’ordre de 5 % par an. Selon KPMG, la tarification des données issues des véhicules est de l’ordre de 0,1 centime par Go (gigaoctet) généré, « avec des variations significatives selon le consommateur et le cas d’usage considéré », précise le cabinet. Et de détailler : « Les données créées par les véhicules connectés peuvent être caractérisées selon leur cible : le conducteur (préférences, âge, adresse, etc.), le véhicule (vitesse, localisation…), son environnement (météo, feux de circulation, piétons, etc.). »

Des véhicules qui génèrent toujours plus de données

KPMG informe que le volume total de données générées au niveau mondial par les véhicules connectés durant la conduite était de l’ordre de 87 Zo (zettaoctets) en 2021, soit 87 000 milliards de gigaoctets. Un véhicule connecté génère en moyenne un volume de données de 25 gigaoctets par heure d’usage. « Ce volume est en constante augmentation ces dernières années, principalement porté par deux facteurs. Tout d’abord, l’émergence et la généralisation des voitures connectées. En 2021, le parc mondial de voitures connectées est de 230 millions (soit 29 % du parc total), en croissance de 25 % par an depuis 2018. Ensuite, le nombre de capteurs par véhicule a plus que doublé en dix ans à travers le développement de l’électronique embarquée et des réglementations. Il s’établit à une centaine par véhicule », analyse le cabinet d’audit.

Les véhicules connectés pèsent 24 % du parc français

Il ressort de cette étude que les clients français font partie des plus importants consommateurs de services connectés en Europe. Le parc de véhicules connectés en France est estimé à 10,7 millions d’unités en 2021, soit une part de 24 % du parc total, en ligne avec la moyenne de l’Union européenne. KPMG rapporte que 82 % des Français bénéficiant d’un véhicule connecté consomment des services associés. Ils dépassent en cela les Allemands, les Britanniques et les Américains.

« Cependant, les réseaux digital et routier français restent limitants quant à une adoption massive des véhicules connectés, note KPMG. À titre d’exemple, le territoire français est couvert par la 4G à 68 %, contre 90 % pour les États-Unis et les Pays-Bas, 87 % pour la Chine et 77 % pour la Grande-Bretagne. De même, le réseau routier français est assez peu équipé (fibre optique, portiques connectés, cartographie et géolocalisation HD) avec une qualité d’infrastructure technologique moyenne face aux attentes pour un déploiement optimal des services de connectivité. »

Stellantis veut prendre une part du gâteau

Il y a deux ans, Stellantis affichait son ambition de mettre à la route 26 millions de véhicules connectés monétisables (contre 12 millions en 2021) et de générer environ 4 milliards d’euros de revenu additionnel à cet horizon. Le groupe table, d’ici à 2030, sur 34 millions de voitures connectées monétisables, soit un potentiel d’environ 20 milliards d’euros de revenus annuels. En janvier dernier, Stellantis a annoncé la création de l'entité Mobilisights, dédiée à l’exploitation des données et services connectés à bord de ses véhicules.

Si l’exploitation et la monétisation des données automobiles suscitent un intérêt grandissant pour l’ensemble des acteurs du secteur, il apparaît que les constructeurs, à l'image de Stellantis, disposent aujourd’hui d’un avantage concurrentiel notable comparé aux autres acteurs. « En effet, ils bénéficient d’un accès privilégié aux ressources et aux fonctions des véhicules qu’ils ont conçus. De plus, la réglementation actuelle soutient leur rôle de “ gardiens ” de la donnée et des ressources embarquées », soulève KPMG.

La mainmise des constructeurs sur la data

Ce rôle de « gardien de la donnée » des constructeurs semble plutôt conforté par les consommateurs finaux, qui leur font confiance pour protéger leurs données et les considèrent armés en matière de cybersécurité pour accomplir cette tâche. Les autres acteurs de l’industrie automobile doivent souvent « se contenter d’un accès détourné à la donnée », par exemple via le port OBD des véhicules, l’utilisation du smartphone du conducteur mesurant les données de conduite ou encore le recours à des plates-formes de traitement et de centralisation de la donnée.

Une réglementation plus favorable au partage de la donnée ?

« Si la situation continue d’évoluer dans ce sens, les fournisseurs de services en aval de la chaîne de valeur automobile (concessions, fournisseurs de services d’après-vente, de services de mobilité ou de services financiers, etc.) pourraient se voir progressivement privés d’une grande partie de la relation client, autrement dit “ uberisés ” », soulève le cabinet. Ce dernier considère cependant que les derniers développements réglementaires semblent favoriser « un partage facilité de la donnée entre les différents acteurs. En témoigne la prolongation récente pour une durée de cinq ans de l’exemption d’accès aux données des véhicules pour les acteurs de la maintenance et de la réparation ». La Commission européenne devrait statuer d’ici à la fin de l’année sur la nécessité de créer une réglementation dédiée aux données automobiles et à leur partage entre les différents acteurs de la chaîne de valeur automobile.

« Si le schéma réglementaire actuel devait se maintenir, où les constructeurs ont une position de “ gardiens de la donnée ”, cela engendrait à l'horizon 2030 un surcoût pour les consommateurs estimé à 32 milliards d’euros par an et à une perte de création de valeur d’environ 33 milliards d’euros par an pour les acteurs aval de la chaîne de valeur automobile », conclut KPMG.